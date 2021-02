DJI : le prochain drone FPV Combo fuite en vidéo

Tandis que sa présentation devrait se faire le mois prochain, le drone FPV Combo de DJI se dévoile en long et en large dans une vidéo unboxing.

Le futur drone FPV (first person view) de DJI a déjà fait l’objet de nombreuses fuites, mais voilà qu’une chaîne YouTube vient de s’adonner à un déballage complet du produit. Dans cette vidéo signée SpiderMonkey, on peut ainsi découvrir le DJI FPV Combo sous toutes ses coutures, du drone en lui-même à sa nouvelle manette, et même ses lunettes spécifiques afin de profiter d’une expérience à la première personne.

Comme on peut le voir dans cette vidéo, le FPV Combo s’avère bien différent des autres drones de la marque. Celui-ci délaisse l’habituelle couleur grise pour du noir, et on retrouve une nouvelle caméra placée sur la partie supérieure du drone, probablement en raison de sa vocation à faire office de drone de course. La manette est elle aussi un peu différente, puisqu’elle est dépourvue d’un emplacement pour le smartphone et dispose de nouveaux joysticks rétractables, et on retrouve une paire de lunettes pour piloter l’engin. D’après le youtubeur, il s’agit de la seconde génération des DJI Goggles, et l’appareil se montrerait plus léger. Hélas, SpiderMonkey ne s’attarde pas plus que ça sur la fiche technique, le drone a donc encore quelques surprises à nous offrir lorsque la marque daignera l’annoncer officiellement.

Reste à voir si DJI ne nous réserve pas quelques changements de dernière minute avec la version finale de son FPV Combo. Si le modèle présenté semble définitivement abouti, on peut y lire la mention « not for sale » sur la boîte, ce qui suggère que la version commerciale du drone pourrait ne pas être tout à fait identique à celle qu’on peut voir dans la vidéo. Pour rappel, la présentation du DJI FPV Combo devrait se faire au mois de mars.