Apple Arcade : découvrez les nouveaux jeux au catalogue !

Apple Arcade débute l’année 2021 en fanfare avec deux nouveaux jeux : Nuts et Spire Blast, des titres entre réflexion, immersion et stratégie.

Apple a annoncé deux nouveaux jeux qui vont arriver sur Apple Arcade dès le 22 janvier. Le premier jeu s’appelle Nuts, une aventure narrative développée par les studios Noodlecake Games. Dans ce jeu, vous incarnerez un apprenti chercheur dont la mission est de se rendre dans la forêt de Melmoth afin d’étudier des écureuils au comportement étrange. Un paquet d’outils est à votre disposition : des caméras et appareils photos, des outils d’imagerie thermique, des détecteurs de mouvements, etc. Le but est de découvrir ce que manigancent les écureuils, et, en ce faisant, vous pourriez bien découvrir un secret bien gardé. C’est un jeu qui requiert surtout de la logique et de la réflexion.

Le second jeu est un titre qui s’ancre dans un univers bien différent. Il s’appelle Spire blast, développé par le studio Orbital Knight, et s’apparente à un puzzle-game. Le but du jeu est d’assembler des groupes de couleurs afin de détruire des tours. Le hic est que ces tours sont aussi régies par les lois de gravité.

Certains autres jeux bénéficieront de mises à jour de contenu. Un nouvel épisode va notamment être ajouté sur Little Orpheus, ce qui signifie que vous pourrez continuer le voyage avec Ivan Ivanovich à travers la cité de Perun. Enfin des mini-jeux ont été ajoutés sur Marble Knights, qui peuvent être joué jusqu’à quatre joueurs, dont un mini jeu de basketball et un autre de bowling. Pour rappel, Apple Arcade est un service par abonnement destiné aux appareils Apple et permettant d’accéder à tous les jeux pour 4,99 euros par mois.