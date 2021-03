Spotify en passe de dépasser Apple Podcast ?

Selon e-Marketer, Spotify pourrait devenir la première plateforme de podcast, en dépassant Apple d’ici la fin de l’année 2021. La société d’étude de marché estime qu’ils seront 28,2 millions d’Américains à écouter leurs émissions préférées sur la plateforme suédoise, contre 28 millions pour Apple.

Spotify pourrait dépasser Apple Podcast d’ici la fin de l’année. C’est du moins ce que prévoit e-Marketer, une société d’étude de marché. Elle assure que la stratégie de Spotify en matière de podcasts va lui permettre de gagner du terrain face à la Pomme, jusqu’à la dépasser en nombre d’auditeurs aux États-Unis. À la fin de l’année, ils seront 28,2 millions à écouter leurs émissions préférées sur Spotify, contre 28 millions pour Apple. Peter Vahle, analyste chez e-Marketer explique : « En regroupant musique et podcast à un seul même endroit, Spotify est rapidement devenu le guichet unique pratique pour tout ce qui concerne l’audio numérique ». Il ajoute : « Apple a longtemps été la destination de facto des podcasts, mais ces dernières années, il n’a pas suivi le rythme d’investissement et d’innovation de Spotify dans le contenu et la technologie des podcasts, les outils de création et de monétisation. » Pour estimer cette croissance, e-Marketer s’est basé sur la progression de ces derniers mois. Il conviendra en revanche de nuancer, alors qu’un retour à la vie normale se profile un peu partout dans le monde. La pandémie aura fait grimper la cote de popularité du genre, à mesure que les utilisateurs cherchaient de nouvelles manières de se distraire. Mais la prochaine réouverture des lieux culturels, des restaurants et bars sera sans doute synonyme d’une perte de puissance pour Spotify, Apple Podcast mais aussi les autres plateformes.

La stratégie de monétisation de Spotify

S’il est difficile de savoir si les prédictions d’e-marketer se confirmeront, on peut déjà arguer que la nouvelle stratégie de Spotify en matière de création de podcast et de monétisation des contenus attirera de nouveaux créateurs. À partir du printemps prochain, la plateforme va tester un nouveau modèle d’abonnement payant pour les podcasts. L’outil sera proposé via la plateforme Anchor et laissera aux créateurs de contenus la possibilité de déterminer eux-mêmes le prix de l’abonnement et les avantages qu’il procure.