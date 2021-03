Zelda : un fan s’est vu offrir un masque de Majora ultra-réaliste

C’est incroyable comme la passion d’un jeu vidéo peut inspirer les gens à créer des œuvres d’art. Le masque a été entièrement fait en argile et peint à la main.

Un fan de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda vient de recevoir un cadeau très spécial de la part de sa femme. Il s’agit d’une réplique grandeur nature du masque de Majora, inspiré du jeu vidéo du même nom sorti sur Nintendo 64 en 2000. Le fan en question s’appelle Kyohei Noguchi et a posté le résultat sur son compte Twitter.

Le masque a été confectionné par sa femme qui est une virtuose de l’argile. Cela lui a pris plusieurs mois pour le confectionner. L’argile a été travaillé et peint de façon à ce qu’on ait l’impression que le masque est en bois. Sur l’une des photos, on voit d’ailleurs Kyohei Noguchi le porter tout en jouant à la Switch. On doute qu’il y voit quelque chose mais au moins le masque est portable pour prendre des photos ! L’artiste a d’ailleurs posté d’autres images sur son site, ainsi que des photos vous montrant les étapes de confection du masque.

La licence Zelda fête d’ailleurs ses 35 ans cette année et les fans attendent d’ores et déjà la version remasterisée en HD de Skyword Sword qui devrait sortir cette année sur Nintendo Switch. Des masques du même genre peuvent être achetés sur le site Etsy. Sinon, vous pouvez toujours vous essayer à la poterie et vous en confectionner un vous-même !