Deathloop : comment fonctionne la boucle temporelle du jeu PS5 ?

Arkhane Studios vient de publier une vidéo expliquant le fonctionnement de la boucle temporelle dans Deathloop et comment s’en servir à son avantage. Prenez des notes !

Pour ceux qui ont suivi le State of Play du 25 février, vous avez pu voir un nouveau gameplay pour le jeu français Deathloop qui sortira sur PlayStation 5 le 21 mai prochain. Beaucoup avaient déjà remarqué que le gameplay faisait beaucoup penser à la franchise Dishonored, et c’est normal puisque c’est le même studio derrière ces deux jeux. Le studio lyonnais Arkane Studios a d’ailleurs publié une vidéo explicative, pour tous ceux qui n’auraient pas tout à fait compris le principe du jeu. C’est l’occasion de prendre des notes avant la sortie du jeu !

Pour résumer l’histoire, dans Deathloop vous incarnez Colt qui se réveille sur l’île de Blackreef tous les matins. Vous êtes coincés dans une boucle temporelle et le seul moyen d’en sortir est de tuer huit cibles, qui se font appelées les Visionnaires. Ces huit cibles sont éparpillées à travers l’île et vous devez toutes les tuer avant minuit afin de vous libérer de la boucle temporelle. Le problème, c’est que Julianna Blake sera là pour vous mettre des bâtons dans les roues puisqu’elle ne souhaite en aucun cas que la boucle temporelle disparaisse.

Dans la vidéo, il est expliqué que la temporalité répétitive est un état du jeu qu’il faut prendre comme un atout plus que comme un obstacle. Il est évident que vous ne réussirez pas à vaincre les huit Visionnaires dès le premier jour, et en acceptant ce fait, vous pourrez tirer avantage de ce que vous offre la boucle temporelle. Plus vous en apprendrez sur les cibles, plus vous pourrez en tirer des informations capitales qui changeront votre façon de vous organiser. De plus, à chaque boucle, vous gardez vos armes et compétences acquises dans la boucle précédente, ce qui vous donne un avantage au fil du temps. Donc, comme l’indique la vidéo, dans le jeu, « le temps est toujours de votre côté ».