Crash Bandicoot: On the Run! arrive bientôt sur iOS et Android

Le titre va débarquer sur les iPhone et smartphones Android dès la fin du mois et les précommandes sont désormais ouvertes.

Crash Bandicoot : On the Run, le titre d’Activision en collaboration avec King, va débarquer sur les appareils iOS et Android dès le 25 mars prochain. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Le titre sera disponible mondialement dès le jour de son lancement. Cette annonce suit celle de la confirmation de l’arrivée de Crash Bandicoot : It’s About Time, le dernier titre console, sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC dès le 12 mars prochain. C’est donc un mois totalement dédié à Crash Bandicoot qui nous attend. Si vous souhaitez voir un aperçu, la bande-annonce du jeu mobile est disponible juste en dessous.

Dans Crash Bandicoot : On The Run, Dr. Neo Cortex a dispatché des super vilains à travers plusieurs dimensions afin de les contrôler et c’est à vous de les arrêter. La célèbre Coco sera également de la partie, comme dans les titres consoles. Le jeu intègre 12 mondes différents et une cinquantaine de boss, ce qui semble plutôt complet. La bonne nouvelle est que ce sera un jeu free-to-play avec des achats in-game facultatifs. Si vous précommandez le jeu, un skin de hyène bleue vous sera offert au lancement du jeu donc n’hésitez pas. Pour vous pré-enregistrer sur Google Play sur les appareils Android, rendez-vous ici, et pour précommander le titre sur l’App Store pour les appareils iOS c’est par ici.