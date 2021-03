Le Realme GT 5G officialisé en Chine

Realme a présenté aujourd’hui en Chine son flagship killer GT 5G. Un nouveau smartphone à la fiche technique impressionnante, équipé du dernier processeur Snapdragon 888 et jusqu’à 12 Go de RAM.

Sur le marché déjà très concurrentiel du smartphone, les nouveaux géants chinois investissent nos rayons de manière particulièrement agressive. La preuve avec Xiaomi, qui lançait il y a peu son très attendu Mi 11 en Chine. Cette fois, c’est Realme qui frappe fort cette semaine, en officialisant son GT 5G. Un terminal à la fiche technique premium, et au prix très contenu, qui mérite bien son titre de flagship killer. Attendu avec impatience par les technophiles, le smartphone embarque en effet un processeur haut de gamme Snapdragon 888, un écran Super AMOLED de 6,43 pouces en FHD+, ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Disponible en plusieurs configurations (8+128 Go ou 12+256 Go), le terminal se paie le luxe d’embarquer avec lui une prise jack 3.5, quasiment introuvable aujourd’hui sur la plupart des téléphones modernes. En revanche, il ne permet pas de profiter d’une extension de mémoire via MicroSD, bien qu’il dispose d’un tiroir à double SIM.

Côté photo, le smartphone propose un capteur principal de 64 Mpx épaulé par un capteur grand-angle de 8 Mpx et d’un macro de 2 Mpx. La caméra avant quant à elle, propose une unique caméra selfie de 16 Mpx, et vient se loger dans un poinçon à gauche de l’écran. Concernant la vidéo, le Snapdragon 888 permet au terminal de supporter une capture 4K en 60 fps, ainsi que le ralenti jusqu’à 480 fps (en 20p). Disponible en trois coloris (Argent galactique, Bleu mer profonde et Jaune matinal), le Realme GT 5G bénéficie surtout d’un prix ultra-compétitif : à partir de 360€ pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à partir de 420€ pour la configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le lancement est pour le moment uniquement prévu en Chine. Un peu de patience, les dates de lancement à l’international n’ont pas encore été annoncées, mais cela ne devrait plus tarder.