Crash Bandicoot 4 débarque sur PS5, Xbox Series X, Switch et PC

Les dernières aventures du marsupial orange débarquent sur consoles next-gen à partir du mois de mars. La version PC sera quant à elle accessible plus tard dans l’année. Pour faire le point sur les nouveautés, on a interrogé Lou Studdert, creative producer sur le jeu.

Il y a quelques mois sortait Crash Bandicoot 4 : It’s about time. Pour le retour de la licence culte, Activision s’était offert une exclusivité sur PlayStation 4, près de 22 ans après la sortie du troisième opus. Cette année, l’éditeur entend bien fêter les 25 ans de la saga, en officialisant l’arrivée du jeu sur consoles next-gen et PC dans les mois à venir. À partir du 12 mars prochain, les joueurs pourront ainsi profiter de Crash Bandicoot 4 sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les joueurs PC devront de leur côté attendre encore un peu, aucune date précise n’ayant encore été annoncée.

Plusieurs nouveautés techniques

Sur PS5 et Xbox Series X|S, les joueurs pourront ainsi retrouver Crash dans ses nouvelles aventures délirantes, avec une version upgradée du jeu, désormais accessible en 4K native et 60 fps, nous expliquait il y a quelques jours Lou Studdert, creative producer sur le titre : “Nous nous sommes vraiment concentrés sur les améliorations techniques du jeu, et cela permet de le rendre encore plus fluide. Ça renforce aussi l’aspect cartoon et dessin animé qu’on recherchait”. Consoles next-gen obligent, il sera également possible de profiter des temps de charge rapide, ainsi que de l’audio 3D. Bonne nouvelle pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, une mise à niveau gratuite permettra de passer sans frais à la nouvelle génération de console, tout en gardant sa sauvegarde de progression.

Sur PS5, les joueurs pourront également profiter des gâchettes adaptatives de la DualSense pour une expérience de jeu encore plus immersive explique Lou Studdert : “C’est vraiment un des ajouts les plus cools de cette version PS5, ça donne des sensations très drôles, surtout sur certains personnages additionnels avec leurs pouvoirs. Par exemple, si vous jouez Neo Cortex, avec son blaster, vous pourrez ressentir de la résistance sur les manettes. Pour Tawna aussi, vous sentirez la force de son grappin dans vos doigts”. Des nouveautés techniques qui promettent déjà d’améliorer significativement l’expérience ingame sur consoles next-gen, tout en permettant à tous les joueurs de (re)découvrir la licence culte initiée en 1996. “Pour moi, Crash 4 est une lettre d’amour à la saga”, conclut Lou Studdert. “Il rend hommage aux jeux précédemment sortis, mais il introduit aussi de nombreuses nouveautés, des personnages jouables inédits, et de nombreux moments très drôles. Même s’il s’agit du quatrième épisode, c’est aussi un très bon point d’entrée dans la série”.