Lidl va brader ses derniers Monsieur Cuisine Connect en France

L’enseigne de hard discount va proposer une journée spéciale dédiée à ses robots de cuisine multifonction Monsieur Cuisine Connect. Le 12 mars prochain, ils seront proposés dans plusieurs magasins à prix cassé.

Depuis sa sortie, le Monsieur Cuisine Connect de Lidl a fait beaucoup parler de lui. Vendu comme un ersatz du célèbre Thermomix, le robot multifonction de l’enseigne allemande avait l’avantage de coûter bien moins cher que son modèle et concurrent, avec un prix de vente à 359€, contre plus de 1300€ pour un Thermomix TM6 par exemple. Comme souvent lorsque le distributeur de hard discount imagine un produit high-tech, le succès a été immédiat, au point de rapidement s’arracher en France et à l’étranger. Une popularité immédiate, toutefois entachée par la récente plainte de Vorwek, l’entreprise propriétaire de la marque Thermomix. Accusé d’avoir plagié le modèle original, Monsieur Cuisine Connect avait finalement écopé d’une condamnation par la justice espagnole pour violation de la législation sur la protection des brevets. Au point de devoir retirer son robot de la vente en Espagne, et de verser de lourdes indemnités à Vorwek.

Le dernier coup de Monsieur Cuisine

Le 12 mars prochain Lidl devrait donc à nouveau frapper fort, en commercialisant les derniers exemplaires de son Monsieur Cuisine Connect à prix cassé en France : 297€ au lieu de 359€, soit 80€ de remise sur son prix d’origine (et 5 fois moins cher que le Thermomix). Plusieurs magasins devraient ainsi proposer l’appareil connecté à la vente. La liste complète des enseignes concernées est à retrouver sur le site de Capital, mais ce sont principalement les départements du Nord et de l’Est qui pourront en profiter, comme l’Yonne, la Somme ou la Savoie.

Si le robot de cuisine vous intéresse, sachez que le 12 mars 2021 pourrait être sa dernière mise en vente. Après la décision de la justice espagnole, la France pourrait envisager des mesures similaires. L’enseigne semble donc décidée à écouler le reste de ses stocks avant une éventuelle sanction.