PlayStation : Sony imagine un futur où votre manette serait… une banane

Ce qui est sûr, c’est que Sony ne manque pas d’imagination quand il s’agit de travailler sur des produits innovants, ce brevet en est la preuve !

Après l’exploit de Rudeism d’avoir battu le boss de Hades avec une grenade (le fruit) il semblerait que Sony aussi se mette à imaginer qu’une manette puisse être remplacée par un fruit. Pourquoi pas une banane ? C’est en tout cas ce qui est décrit dans un brevet qui vient d’être découvert par GameIndustry.biz, avec lequel est fourni une illustration qui parle d’elle même.

En réalité, le brevet concerne l’application d’un système qui permettrait de transformer n’importe quel objet en manette pour jouer aux jeux vidéo. Sony a précisé dans ce brevet qu’il « serait souhaitable si un joueur pouvait utiliser un objet simple, peu cher et non électronique comme périphérique de jeu vidéo ». Cela part donc d’un très bon sentiment même si l’application nous laisse un peu sceptique. En effet, pour illustrer son propos, Sony a fourni le dessin d’une banane sur laquelle on peut clairement voir deux des touches présentes sur les manettes PlayStation.

Concernant l’application en elle-même, une caméra pourrait détecter les objets que vous souhaitez utiliser comme manette, et elle pourrait détecter la position des doigts sur cet objet afin d’y faire coïncider la position des boutons. Évidemment, Sony ne prend que des fruits pour exemple mais, en théorie, cela pourrait fonctionner avec une barre de céréales ou un paquet de gâteau, selon ce que vous préférez. Comme il ne s’agit que d’un brevet, il se peut que le projet ne soit jamais réalisé. En attendant, vous pouvez toujours utiliser une manette traditionnelle, il paraît que la DualSense offre bien plus de capacités qu’une banane ne le fera jamais.