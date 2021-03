AMD dévoile sa Radeon RX 6700 XT, digne concurrente des GPU NVIDIA

AMD dévoile sa dernière carte graphique, la Radeon RX 6700 XT, dédiée au jeu en 1440p. Elle sera lancée le 18 mars sur les étals.

Elle est officielle, et elle débarque le 18 mars prochain à la vente, au prix de 479 dollars. AMD vient en effet de lever le voile sur la dernière-née de sa famille de Radeon RX 6000 : la Radeon RX 6700 XT. Au menu, on retrouve là une digne concurrente aux dernières cartes graphiques de NVIDIA. La Radeon RX 6700 XT se repose sur l’architecture de jeu AMD RDNA 2 et dispose de 40 unités de calcul ainsi que de 12 Go de mémoire GDDR6, le tout contenu sur un bus 192 bits. On y retrouve 96 Mo d’Infinity Cache, et des fréquences particulièrement élevées : 2 424 MHz de base et un Boost à 2 581 MHz, pour une consommation de 230W. Du côté des connecteurs, on retrouve trois ports DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1 capable de supporter de la 4K à 120 Hz et même de la 8K à 60 Hz.

AMD annonce des performances jusqu’à deux fois supérieures sur certains titres comparées à celles que proposaient ses cartes graphiques d’ancienne génération. En outre, on bénéficierait de plus de 165 fps sur certains titres, le tout en 1440p. Durant sa présentation, la firme l’a démontré sur plusieurs titres parmi les plus populaires du moment, comme Call of Duty Black Ops Cold Par, Assassin’s Creed Valhalla, Gears 5, Borderlands 3 ou encore Cyberpunk 2077. Tous devraient tourner avec les graphismes à fond en 1440p sans sourciller, et la carte battrait les dernières RTX 3060 et 3070 de NVIDIA sur de nombreux titres — d’après les comparaisons du constructeur — mis à part sur Watch Dogs Legion, et sur Cyberpunk 2077 et Gears 5 où elle se situe entre les RTX 3060 Ti et RTX 3070.