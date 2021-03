Des cartes dédiées au minage de cryptomonnaies chez Nvidia

Le minage de cryptomonnaies est une activité très gourmande en énergie et en ressources informatiques. Beaucoup exploitent la puissance de leurs cartes graphiques, mais Nvidia veut leur proposer des cartes dédiées.

L’appétit des cryptomineurs pour les cartes graphiques haut de gamme comme celles de Nvidia assèche un marché déjà frappé de pénurie de composants. Le constructeur en a conscience et pour ne pas léser sa clientèle de joueurs, frustrés de ne pouvoir mettre la main sur ses derniers produits, il a mis en place un système qui bride la RTX 3060 pour les activités de minage de crypto.

Une nouvelle gamme chez Nvidia

Mais pas question pour autant de se mettre à dos les mineurs. Nvidia a donc lancé une gamme de cartes optimisées pour cette utilisation, CMP HX (pour « Cryptocurrency Mining Processor »). Quatre modèles sont proposés : 30XH, 40HX et 50HX, qui sont basés sur l’architecture Turing (12 nm), et la 90HX qui elle, s’appuie sur l’architecture Ampere. Cette dernière carte, à l’instar de la RTX 3080, est gravée en 8 nm.

Nvidia n’a pas encore dévoilé toutes les caractéristiques techniques de ces cartes, mais donne quelques précisions. Le modèle d’entrée de gamme intègre ainsi 6 Go de RAM et consomme jusqu’à 125 W. La 90HX est bien plus gourmande (jusqu’à 320 W), mais elle embarque 10 Go de mémoire et, évidemment, elle est plus puissante.

Les prix n’ont pas été révélés, mais on ne devrait pas tarder à être mis au courant puisque ces cartes doivent sortir entre le premier et le deuxième trimestre. Elles seront disponibles chez plusieurs partenaires, dont Gigabyte, MSI, Palit, ASUS, etc. Avec le bridage sur les cartes grand public et cette gamme dédiée au minage de crypto, Nvidia espère pouvoir réduire la pression sur sa chaîne d’approvisionnement.