Withings : un pèse-personne et un tensiomètre avec une connexion cellulaire pour le suivi des patients

Withings, le constructeur français de produits connectés de suivi de la santé, veut faciliter la vie des médecins et de leurs patients avec une nouvelle gamme d’appareils équipés d’une connexion cellulaire : les informations remontent directement aux professionnels de santé.

La technologie peut aider au suivi médical d’un patient, mais il faut que les appareils qui permettent de relever les différentes mesures soient les plus simples possibles à utiliser. Dans ce domaine, Withings sait y faire : les produits du fabricant français s’intègrent bien dans le quotidien des utilisateurs et ils sont suffisamment durables pour servir des années.

Des produits toujours connectés

C’est pourquoi la division BtoB du constructeur, Withings Health Solutions dédiée aux professionnels de santé, lance une gamme de produits connectés équipés d’une connexion cellulaire. Ils transfèrent les relevés directement au médecin qui suit le patient, ce dernier n’ayant donc plus rien à faire qu’à se peser ou à prendre sa tension.

Le pèse-personne Body Pro et le tensiomètre BPM Connect Pro sont les deux premiers appareils compatibles. Le premier renseigne le patient sur son poids évidemment, il affiche aussi des courbes de suivi et aussi les prévisions météo ! Le second est bien sûr un brassard permettant la mesure de la tension artérielle. Avec leur connectivité cellulaire, Body Pro et BPM Connect Pro envoient immédiatement les données aux professionnels de santé ayant décidé d’équiper leurs patients, sans intervention de ces derniers.

En plus de la connexion cellulaire, les deux appareils peuvent utiliser le Wi-Fi du domicile, si les patients habitent en zone blanche. Et cela permet également aux utilisateurs de continuer à utiliser leurs appareils après la fin de leurs programmes, maintenant un usage régulier et durable. Il faut savoir que les données sont stockées sur des serveurs conformes au normes les plus strictes du marché, rassure Withings.