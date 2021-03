OnePlus et Hasselblad, un partenariat pour la prochaine génération de photophones

OnePlus et Hasselblad viennent d’annoncer un partenariat d’une valeur de 150 millions de dollars sur 3 ans pour développer la photo sur les smartphones du constructeur chinois. Les nouveaux OnePlus 9 Series seront annoncés le 23 mars 2021.

Alors qu’on attendait l’officialisation des nouveaux OnePlus 9, il semblerait qu’il faille encore patienter puisque les nouveaux smartphones de OnePlus n’arriveront pas aujourd’hui mais le 23 mars prochain. En revanche, OnePlus vient d’officialiser son nouveau partenariat avec Hasselblad, et avec, une promesse d’investir pas moins de 150 millions de dollars autour de la photo pour les 3 prochaines années.

Ce partenariat avec la marque Hasselblad a pour but de co-développer les prochaines générations de blocs photo des smartphones OnePlus. Et bien évidemment, les nouveaux OnePlus 9 Series seront les premiers smartphones à bénéficier de ce partenariat. OnePlus en profite même pour officialiser le lancement de ses nouveaux smartphones qui doivent donc être annoncés dès le 23 mars prochain.

Sur les trois prochaines années, Hasselblad va aider le constructeur chinois afin d’y apporter toute son expertise autour de la gestion des couleurs mais aussi autour de l’optimisation des capteurs. On retrouvera donc le premier résultat de cette collaboration dès l’arrivée des OnePlus 9 Series avec la technologie Natural Color Calibration with Hasselblad. A cela s’ajoute le nouveau mode Hasselblad Pro qui proposera une nouvelle interface utilisateur pour permettre d’aller plus loin avec son OnePlus comme donner cette impression d’utiliser un appareil Hasselblad ou encore le support du RAW en 12-bit.

Patience, le 23 mars arrive très vite et on ne manquera rien des annonces de OnePlus. RDV le 23 mars 2021 à 15h ICI pour suivre les annonces.