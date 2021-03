Adobe MAX : l’édition 2021 sera accessible gratuitement en ligne

Comme l’année dernière, la situation sanitaire oblige Adobe à revoir ses plans concernant son traditionnel Adobe MAX. Pour son édition 2021, les festivités se dérouleront donc uniquement en ligne, mais seront gratuites.

L’évènement n’est pas prévu avant octobre, mais Adobe a visiblement décidé de prendre un peu d’avance, en anticipant son programme. Comme l’année dernière, la situation sanitaire compliquée a donc poussé l’entreprise à remplacer son traditionnel Adobe MAX, pour proposer une édition entièrement virtuelle, et accessible à tous. L’annonce n’est pas une surprise, puisque depuis déjà un an, tous les grands rendez-vous Tech (et les autres) finissent inévitablement par être reportés, remplacés ou annulés. Adobe ne fait donc pas exception pour 2021, et présentera en ligne sa prochaine conférence annuelle destinée à officialiser ses dernières nouveautés.

Rendez-vous incontournable des utilisateurs de la suite Adobe, l’évènement se tiendra donc officiellement du 26 au 28 octobre prochain. Bien qu’accessible gratuitement, la conférence nécessitera au préalable de s’enregistrer en ligne pour pouvoir y assister. L’entreprise a d’ores et déjà confirmé que son Adobe MAX serait l’occasion de présenter une série de mises à jour pour sa suite Creative Cloud, ainsi que de nombreuses nouveautés. L’année dernière, la conférence virtuelle MAX avait déjà enregistré 21 millions de vues cumulées. Un chiffre record évidemment lié à la gratuité de l’event en ligne. Ces dernières années, Adobe n’avait en effet pas hésité à mettre le paquet sur son rendez-vous annuel, en facturant jusqu’à 1595$ chaque place (tarif 2017, prix minimum 895$ pour les tarifs de groupe early-access). Un manque à gagner que l’entreprise semble, cette année encore, prête à assumer.

Il est déjà possible de s’enregistrer sur le site officiel d’Adobe pour participer à l’évènement. Pour les plus impatients, l’ensemble des conférences de l’édition 2020 est aussi disponible, histoire de profiter d’une piqûre de rappel avant octobre.