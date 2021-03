Microsoft teste son nouveau navigateur Edge sur Xbox

Microsoft prévoirait de déployer prochainement sa nouvelle version de Microsoft Edge sur les consoles, en prenant en charge les services de cloud gaming.

Microsoft a officiellement commencé à tester son nouveau navigateur web Edge sur les consoles Xbox. Actuellement, c’est l’ancien navigateur Edge que l’on peut retrouver sur les consoles, ce qui est plutôt dommage quand on voit les améliorations apportées avec la nouvelle version. Le groupe de test, qui s’était inscrit en tant que Xbox Insider, a la possibilité d’accéder au nouveau navigateur Edge, basé sur Chromium, depuis les consoles Xbox One et Xbox Series X et S. Comme on pourrait s’en douter, le navigateur peut être contrôlé avec une manette Xbox et est accessible depuis le gestionnaire d’applications.

Certains des testeurs ont comparé cette nouvelle expérience à celle que l’on peut avoir en navigant depuis un ordinateur. Cependant, cette première version n’est pas parfaite et comporte quelques bugs. Elle ne prend pas non plus complètement en charge le clavier et la souris, ce qui est un peu dommage pour certains qui ont l’habitude d’utiliser ces outils sur certaines applications Xbox. Un journaliste de The Verge a posté une capture d’écran du rendu sur Twitter.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

Ce nouveau navigateur offre une possibilité très importante qui est la prise en charge des services de cloud gaming, comme Google Stadia par exemple. Évidemment, il sera aussi compatible avec le service de Microsoft, à savoir le XCloud. Cela signifierait également que les joueurs sur Xbox One, la console ancienne génération, pourront profiter des jeux nouvelle génération grâce au cloud gaming qui sera accessible via le navigateur.