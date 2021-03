Apple : un casque VR, puis des lunettes et enfin des lentilles connectées ?

Ming Chi Kuo s’est adonné à l’exercice de la prospective concernant les futurs produits à réalité augmentée d’Apple… et cela jusqu’en 2030 voire 2040 !

Cela fait maintenant plusieurs années qu’on parle des fameuses Apple Glass, ces lunettes propulsées à la réalité augmentée qui seraient amenées à révolutionner notre façon d’appréhender le monde. Néanmoins, année après année, les rumeurs s’enchainent mais les annonces ne suivent pas, et Apple n’a toujours pas daigné lancer ce fameux produit pour le grand public. De dernières indiscrétions signées Bloomberg estimaient quant à elle qu’Apple devrait d’abord lancer un casque VR/AR avant de se lancer sur le secteur des lunettes connectées. Pour y voir plus clair dans les projets d’Apple dans les années à venir, le célèbre analyste star d’Apple, Ming Chi Kuo, vient ajouter son grain de sel et évoque un plan sur dix ans, mentionnant aussi bien ce casque VR que des lunettes, et même… les lentilles connectées !

Un casque en 2022, des lunettes en 2025 et des lentilles en 2030 ?

Parmi ces nouvelles prédictions de Ming Chi Kuo, on retrouve des dates. Selon lui, le premier produit VR/AR d’Apple sortirait dès l’année prochain, en 2022. Et logiquement, c’est aussi sur ce produit, au nom de code N301, que ses prédictions se montrent les plus précises. Ainsi, Kuo explique que les prototypes du casque pèseraient entre 200 et 300 grammes, et que la firme tenterait par tous les moyens de faire passer son poids sous la barre des 200 grammes. Il évoque également son prix de vente, qui devrait se montrer peu ou prou équivalent au tarif d’un iPhone « Pro », soit aux alentours des 1000 dollars outre-Atlantique, et un peu plus par chez nous.

Avec ce casque, Apple ne chercherait pas le carton commercial, mais plutôt à attirer les développeurs à imaginer des usages pour ce type de produit… avant le lancement des lunettes connectées, un produit plus grand public, en 2025. Enfin, Ming Chi Kuo évoque également des lentilles connectées, mais il faudrait attendre 2030 voire 2040 avant que celles-ci ne soient commercialisées. On a le temps de voir venir !