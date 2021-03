Tianwen-1, la sonde chinoise, envoie des images HD de Mars

L’agence spatiale chinoise vient de dévoiler trois nouveaux clichés de la planète rouge. Elles ont été prises par la sonde Tianwen-1, le 10 février dernier. On y voit notamment des dunes de sable et des cratères. Plus de 7 mois après son lancement, elle se prépare à l’atterrissage qui devrait survenir en mai ou juin prochain.

Il n’y pas que Perserverance qui immortalise la planète rouge. Alors que le robot de la NASA vient de parcourir ses premiers mètres, la sonde chinoise Tianwen-1 vient quant à elle de dévoiler trois nouvelles images en haute-résolution. Les deux premiers clichés sont en noir et blanc et ont été pris par une caméra avec une résolution de 0,7 mètre (HiRIC) et à une distance de 330 à 350 km au-dessus de la surface de mars. On peut notamment y découvrir certains reliefs martiens, tels que des petits cratères, les crêtes de montagnes et des dunes de sable. L’agence spatiale chinoise (CNSA) estime que le plus gros cratère mesure environ 620 mètres de diamètre. Un autre cliché, moins net mais en couleur, représente le pôle Nord de la planète rouge et a été pris par une caméra à moyenne résolution de la sonde. Les clichés ont été pris aux alentours du 10 février dernier.

L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a publié jeudi trois images en haute résolution de Mars capturées par la sonde Tianwen-1.https://t.co/2CGHDUAiyK pic.twitter.com/G8KgF9So7y — China.org.cn French (@chinafrance) March 4, 2021

Un atterrissage en mai prochain

Pour rappel, Tianwen-1 est une sonde spatiale martienne développée et construite par la Société des sciences et technologies aérospatiales de Chine. Elle est entrée en orbite martienne le 9 février dernier, soit 7 mois après son lancement en juillet 2020 depuis la base de Wenchang. Après avoir parcouru plus de 500 millions de kilomètres pour atteindre son objectif. Elle devrait atterrir dans les prochains mois sur la planète rouge, en mai ou juin. L’orbiteur de 3 175 kg n’est donc pas encore sorti d’affaire. Si cette opération est un succès Tianwen-1 aura pour mission de réaliser une cartographique détaillée d’une vaste plaine de l’hémisphère nord.