Harry Potter : Warner Bros laisse planer le doute sur une suite…

Durant une conférence devant ses investisseurs, le PDG de Warner Bros a fait quelques heureux. Jason Kilar a évoqué une potentielle suite aux aventures du petit sorcier. S’il reste discret sur le sujet, les rumeurs évoquent une adaptation de la pièce de théâtre Harry Potter et l’enfant maudit.

Bonne nouvelle pour les fans du petit sorcier à lunettes. Warner Bros plancherait sur une nouvelle manière d’étendre la saga, sur le petit, mais aussi sur le grand écran. Lors de l’Investor Day de Warner Bros, le PDG Jason Kilar a expliqué que « il y a une petite chose appelée Harry Potter, qui est une des franchises les plus aimées au monde. On a été incroyablement reconnaissants d’avoir eu la chance de travailler avec J.K. Rowling, et je dirais donc qu’il y a beaucoup de plaisir et de potentiel là-dedans ». Des déclarations énigmatiques qui n’ont pas manqué de raviver les rumeurs sur une suite à la saga iconique des années 2000. Il y a quelques semaines, The Hollywood Reporter annonçait déjà que la firme envisageait de créer une série autour de l’univers imaginé par la romancière anglaise. On ne sait encore que très peu de choses de ce projet, qui on l’imagine, est encore à un stade embryonnaire.

Un retour sur le grand écran

Les baguettes magiques et balais volants ne reviendront pas uniquement dans la petite lucarne, à en croire le média américain. Une adaptation de la pièce de théâtre Harry Potter et l’enfant maudit serait en chantier pour le grand écran. Pour rappel, l’œuvre n’est pas signée par J.K. Rowling mais par un dramaturge anglais : Jack Thorne. 19 ans après la défaite de Voldemort, nos héros sont devenus parents et s’apprêtent à envoyer leurs enfants à Poudlard. Désormais employé au ministère de la magie, Harry Potter se retrouve confronté à un fantôme de son passé. Un retourneur de temps a été dérobé et Amos Diggory se précipite chez le sorcier pour lui demander d’inverser le cours du temps pour sauver son fils Cédric. S’il refuse, son fils ne l’entend pas de cette oreille et va tout faire pour ramener l’ami de son père à la vie. La pièce, de 4 h 30, est jouée à Londres depuis juillet 2016, avant que la pandémie ne ferme les théâtres de l’autre côté de la Manche. Reste à voir si Warner Bros réunira le trio à l’écran une nouvelle fois. En attendant, on retrouvera le troisième opus des aventures de Norbert Dragonneau dans Les Animaux Fantastiques en 2022.