Harry Potter : la saga bientôt adaptée en série pour HBO Max ?

Warner Bros en a encore dans le chaudron. Les studios seraient entrain de développer une série adaptée de l’univers d’Harry Potter. Si le projet n’en est encore qu’à ses balbutiements, il serait destiné à rejoindre la plateforme HBO Max.

Harry Potter serait-il en passe d’avoir droit à sa série télévisée ? C’est du moins ce qu’affirme The Hollywood Reporter dans un article. Selon le média américain, Warner Bros plancherait sur une production dérivée de l’univers imaginé par J.K Rowling dans ses romans. Selon des sources proches du dossier, les studios seraient en discussion avec des scénaristes, mais aucun contrat n’a été signé pour le moment. L’information est donc à prendre avec des pincettes. Même Warner Bros et HBO Max ont démenti dans un communiqué « il n’y a pas de série Harry Potter en développement au studio ou sur la plateforme de streaming ». Il faut dire que si un tel projet existe, les deux entités attendront sans doute d’avoir bien consolidé l’affaire avant l’annoncer. Warner Bros pourrait aussi se confronter au refus de l’auteure, qui met un point d’honneur à valider scrupuleusement toutes les adaptions de ses romans.

Une belle prise pour HBO Max

Si cette adaptation venait à se concrétiser, cela rapporterait quelques galions d’or à HBO Max. La plateforme, lancée le 27 janvier, peut déjà compter sur plusieurs franchises à succès comme les films DC ou encore Game of Thrones. Elle va aussi faire ressusciter plusieurs séries iconiques des années 90, à commencer par Friends et Sex and The City. Ajouter Harry Potter à son offre lui permettra de gagner en puissance et de s’imposer durablement face aux géants Netflix et Disney+. Avec plus de 7 milliards de dollars de recettes au box-office, la popularité de la saga Harry Potter n’est plus à prouver. Reste à voir désormais si cette potentielle série verra le jour et qu’elle direction elle prendra. Il ne s’agira sans doute pas d’un reboot de la saga filmique, mais certainement d’une toute nouvelle intrigue à explorer. Les fans demandent depuis longtemps une œuvre consacrée aux maraudeurs, dont le père d’Harry faisait partie intégrante. Ce serait aussi l’occasion d’explorer la montée de puissance de Voldemort et de ses disciples avant la naissance de l’élu. Cela permettrait également de faire revivre plusieurs personnages adorés des fans comme Sirius Black, Lupin ou encore Severus Rogue. On pourrait aussi imaginer qu’il s’agisse d’une adaptation de la pièce de théâtre : L’enfant maudit, même si cela semble peu probable. Pour rappel, elle n’a pas été écrite par J.K. Rowling. Il faudra donc s’armer de patience. En attendant, on pourra bientôt explorer l’histoire de Poudlard à travers le jeu développé par Avalanche.