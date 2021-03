Ce drone de combat peut dépasser les 2400 km/h

La société Kelley Aerospace vient de présenter un nouveau drone de combat sans pilote, capable de dépasser les 2400 km/h.

Ce drone s’appelle Arrow, et il est commercialisé jusqu’à 16 millions de dollars pièce, rapporte le site d’Ubergizmo. Officialisée il y a quelques jours par la société Kelley Aerospace, cette machine de guerre nouvelle génération est entièrement conçue en fibre de carbone, ce qui lui assure une légèreté à toute épreuve. Capable de fonctionner sans pilote, l’appareil se démarque principalement par son incroyable vitesse : Arrow est en effet capable de dépasser le mur du son, et même d’atteindre Mach 2,1, avec des pointes à 2414 km/h. Un détail qui pourrait tout changer sur le marché des objets volants sans pilote, assure Ian Lim; le PDG de Kelley Aerospace : “Les drones sont connus pour leur autonomie, (…) mais jamais pour leur vitesse. Avec le drone supersonique Arrow, il sera possible de surmonter ce problème”.

Actuellement en phase expérimentale, les premiers essais de vol à l’échelle devraient rapidement débuter. À noter que si le drone est capable de voler sans pilote, il est assez spacieux pour en accueillir un. Des versions habitées d’Arrow devraient d’ailleurs également être mises au point, l’objectif étant de permettre à un seul pilote de contrôler à lui seul une armée de ces appareils militarisés. Contrairement à Boston Dynamic, qui refusait il y a peu la militarisation de son robot Spot pour une expérience sociale, l’entreprise Kelley Aerospace n’a en effet pas caché son objectif d’équiper des forces armées. Malgré son prix plutôt élevé, la société a déjà indiqué avoir reçu plus de 100 précommandes. Une avancée qui pourrait avoir un énorme impact sur le transport militaire s’il venait à être mis en circulation. À titre de comparaison, le record de vitesse est actuellement détenu par le Falcon HTV-2, capable de dépasser les 20 000 km/h en vol. Concernant les drones, c’est le JetQuad AB5 qui domine le marché, avec des pointes à 402 km/h.