Le ChromeBook a 10 ans et fait le plein de nouvelles fonctionnalités

Pour fêter le dixième anniversaire du ChromeBook, Google va introduire tout un tas de petites nouveautés qui va permettre à cette machine de devenir encore plus complète et simple à utiliser.

Il y a dix ans, les Chromebook de Google débarquaient sur le marché avec l’objectif de rendre l’informatique plus accessible et plus simple possible. Dix ans plus tard, il semblerait que le pari soit réussi, puisque les ventes de Chromebook ne se sont jamais aussi bien portées. En fin d’année dernière, le marché du ChromeBook a littéralement explosé, avec une croissance de 287% au quatrième trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019, d’après les données fournies par PC Analysis. C’est pourquoi, à l’occasion de son dixième anniversaire, le Chromebook va recevoir quelques nouveautés, dans le but de répondre encore mieux à son objectif premier : la simplicité.

L’écosystème au centre de la stratégie de Google

Dans un premier temps, la firme de Cupertino espère développer son écosystème. Possesseur d’un smartphone Android et d’un Chromebook, cette première nouveauté devrait vous ravir : avec Phone Hub, vous pourrez dorénavant bénéficier d’un centre de contrôle mettant à disposition les fonctionnalités de votre téléphone directement sur votre Chromebook, y compris la réception et l’envoi de SMS, la vérification du niveau de batterie, l’état du réseau, ou encore reprendre votre dernier onglet Chrome ouvert, etc. Google a travaillé sur la symbiose entre ses différents appareils et va permettre à ses utilisateurs d’échanger plus facilement des fichiers entre smartphones Android et Chromebook, et faire bénéficier des réseaux WiFi enregistrés sur un téléphone à son ChromeBook.

Esthétiquement, le ChromeBook va avoir droit à de nouvelles icônes pour ses applications intégrées, comme Dessin et Explorer, et des tas de petites fonctions en pagaille qui devraient faciliter son utilisation. Ainsi, on retrouvera un nouvel outil Capture d’écran disponible depuis le menu des réglages rapides, qui proposera également de nouvelles commandes multimédias directement accessibles. Le ChromeBook inaugure aussi un nouveau Presse-papiers, qui sauvegarde les cinq derniers éléments copiés, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité Réponses rapides qui vous proposera automatiquement des informations utiles comme une définition ou une traduction dès lors que vous effectuerez un clic droit sur un mot. Google annonce aussi avoir revu ses bureaux virtuels pour vous permettre de mieux organiser votre espace de travail. Toutes les nouvelles fonctionnalités des ChromeBook sont décrites plus en détails sur le site officiel de la firme.