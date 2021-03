C’est l’agence de presse Kyodo News, relayée par l’Équipe, qui a annoncé la nouvelle ce mardi sur les réseaux sociaux. Si les Jeux olympiques d’été de Tokyo auront bien lieu cet été, ces derniers se tiendront sans spectateurs étrangers, afin d’éviter la propagation du Covid-19. Une décision qui n’est finalement pas surprenante au vu de la situation sanitaire toujours très compliquée, mais qui devrait donc priver les amateurs de cet évènement majeur dans l’actualité sportive. Programmés du 23 juillet au 8 août prochain, c’est donc à (presque) huis clos que se joueront les différentes compétitions.

