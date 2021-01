Le marché de l’iPad et du Chromebook en pleine forme fin 2020

En 2020, le marché des tablettes et des Chromebook a explosé, surtout en fin d’année. Ces ventes records s’expliqueraient par la crise sanitaire et les différentes mesures de confinement qui ont poussé les gens à se calfeutrer à domicile.

Entre les smartphones aux écrans de plus en plus grands et les ordinateurs toujours plus polyvalents, les analystes ne donnaient pas cher de la peau de la tablette et du Chromebook il y a quelques années. Pourtant, il semblerait que la pandémie qui a poussé de nombreuses personnes à se confiner à domicile a très largement boosté les ventes d’iPad et de Chromebook, d’après les données de Canalys.

Sur le marché des tablettes, c’est l’iPad qui règne en maître. Au total, Apple a vendu pas moins de 19,2 millions de tablettes au cours du quatrième trimestre de l’année 2020. C’est une très nette progression par rapport à la même période de l’année précédente, avec une croissance de 40% ! Ces chiffres sont si bons qu’ils en viennent même à égaler les ventes de Mac.

Samsung n’est pas en reste — bien que très loin derrière avec 9,9 millions de Galaxy Tab vendus au quatrième trimestre 2020. La firme sud-coréenne s’arroge tout de même 19% du marché, avec une croissance exceptionnelle de 41%. On retrouve ensuite Amazon, qui a écoulé 6,5 millions d’unités, avec une croissance de 54% par rapport au quatrième trimestre 2019, puis Lenovo qui parvient à faire augmenter ses ventes de tablettes de… 125% ! Au total, tous constructeurs cumulés, 52,8 millions de tablettes ont trouvé preneur au quatrième trimestre 2020, et près de 160,6 millions sur l’ensemble de l’année écoulée. Pas mal pour un marché qui était supposé s’effondrer, n’est-ce pas ?

Même constat du côté du marché du Chromebook, qui se distingue avec une croissance de près de 287% au quatrième trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019. Au total, les constructeurs ont vendu pas moins de 11,2 millions de Chromebook à cette période, et près de 30,7 millions d’unités sur l’ensemble de l’année 2020. Sur ce secteur, c’est HP qui domine, tandis que Lenovo reste maître sur celui des ordinateurs plus conventionnels.