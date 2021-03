Pourquoi Bill Gates préfère un smartphone Android à l’iPhone ?

Dans une interview pour l’application Clubhouse, le fondateur de Microsoft explique pourquoi il a porté son dévolu sur un smartphone Android plutôt qu’un iPhone.

Après avoir révélé pourquoi, avant de disparaître des radars, Windows Mobile s’est incliné face à Android, le fondateur de Microsoft explique désormais pourquoi il utilise personnellement l’OS de Google… au détriment de celui d’Apple. Bill Gates déclare utiliser « un smartphone Android » au quotidien. « Comme je veux être à l’affût de tout, je joue souvent avec des iPhone, mais le smartphone que j’utilise se trouve être un Android » a-t-il expliqué au micro d’Andrew Ross Sorkin pour l’application conversationnelle sous invitation Clubhouse qui n’est, ironiquement, disponible que sur iOS.

Pour Bill Gates, le meilleur est celui qui dispose… des apps Microsoft préinstallées

Mais alors, pourquoi le créateur de Windows a finalement porté son dévolu sur Android ? Tout simplement parce que « certains fabricants de smartphones Android pré-installent les applications de Microsoft d’une manière qui me facilite la tâche » explique Bill Gates, tout en précisant que « beaucoup de mes amis ont un iPhone, donc il n’y a pas d’exclusivité ». Même s’il ne précise pas le modèle de smartphone qu’il utilise au quotidien, l’argument des applications Microsoft nous laisse néanmoins supposer qu’il s’agit probablement d’un smartphone de chez Samsung, qui disposent justement d’apps Microsoft préinstallées au déballage.

Bill Gates a également profité de ce sujet pour évoquer sa relation si houleuse avec le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, admettant que celui-ci était « unique », tout en évoquant la crise sanitaire mondiale en cours (qu’il avait déjà prédit) et les bouleversements climatiques qui nous attendent, et qu’il détaille dans son nouveau livre, « Climat : comment éviter un désastre ? » Nous avons d’ailleurs dévoré l’ouvrage et on en a profité pour vous détailler l’essentiel juste ici !