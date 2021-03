Apex Legends est disponible sur Switch, à une fonction près

Le cross-platform sera bien pris en charge par le jeu mais pas la cross-progression, qui rencontre des difficultés à la fois techniques et juridiques.

Après plusieurs mois d’attente, Apex Legends débarque enfin sur Nintendo Switch. L’arrivée du jeu sur Switch avait été annoncé depuis le mois de juin 2020 et c’est désormais chose faite. Comme prévu, les joueurs Switch pourront débloquer les 30 premiers niveaux du battle pass puisque le jeu débarque sur la console un mois après le lancement de la saison 8. Un bonus double XP sera également activé pendant deux semaines, c’est à dire jusqu’au 23 mars. Comme il avait été annoncé, le jeu prendra en charge le cross-platform, comme sur les autres consoles, permettant aux joueurs Switch de se mesurer aux joueurs sur PS4, Xbox One ou encore sur PC.

Pas de cross-progression sur Switch

Cependant, le jeu ne prendra malheureusement pas en charge la cross-progression. Cela signifie que si vous avez joué au jeu sur PlayStation par exemple, vous ne pourrez pas récupérer votre progression sur la Switch, vous obligeant donc à recommencer votre aventure de zéro. Mais rassurez-vous, les développeurs ont déclaré que cette fonctionnalité est bien prévue mais simplement pas pour le lancement du jeu. Elle devrait arriver un peu plus tard même si on ne sait pas encore quand.

Chad Grenier, directeur du développement d’Apex Legends, a déclaré qu’il y avait non seulement des difficultés techniques à installer ce genre de fonctionnalité, mais aussi des difficultés juridiques et contractuelles pour pouvoir récupérer les informations d’un compte et les transférer à un autre. Il précise que, pour le moment, le jeu est loin de pouvoir proposer la fonctionnalité, même si Respawn Entertainment travaille d’arrache-pied pour y parvenir. Chad Grenier a même précisé qu’il comprenait le désir des joueurs de ne pas recommencer de zéro, étant lui même joueur.