Microsoft pourrait tenir une conférence Bethesda le 11 mars

Des questions subsistent depuis le rachat de Bethesda par Microsoft et les rumeurs suggèrent que l’entreprise devrait s’exprimer sur le sujet ce jeudi dans une conférence dédiée.

Alors que l’UE vient d’approuver l’acquisition de ZeniMax Media par Microsoft pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars, beaucoup imaginent que Microsoft va tenir une conférence très prochainement afin de parler de la situation et d’expliquer ce qui va arriver aux jeux Bethesda. Rien n’a été confirmé du côté de Microsoft, mais les rumeurs suggèrent que la conférence se tiendrait ce jeudi 11 mars. Cette rumeur est relayée par Venture Beat, qui précise que l’événement ne servira pas à dévoiler des actualités de jeux vidéo mais plutôt à répondre aux questions que tout le monde se pose depuis l’officialisation du rachat de la maison mère de Bethesda.

Par exemple, survient la question des exclusivités Xbox. On sait déjà que les prochains jeux Deathloop et GhostWire : Tokyo vont tout de même rester des exclusivités PS5 comme prévu, mais on ne sait encore rien concernant les autres jeux. Beaucoup se posent aussi la question de savoir si certains de ces jeux vont être ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass le jour de leur sortie. En outre, selon les sources de Venture Beat, Microsoft et Bethesda devraient avoir droit à des shows individuels lors de l’E3 de cette année, qui devrait d’ailleurs se dérouler de manière totalement virtuelle. Cela montrerait donc le statut spécial de Bethesda, qui ne se fonderait pas dans la masse des studios Xbox mais qui garderait une relative indépendance. A priori, toutes ces questions devraient avoir une réponse très bientôt, que ce soit dans une conférence dédiée le 11 mars ou à travers un communiqué officiel.