Resident Evil Village : le poids du jeu vient d’être dévoilé

La fiche produit du jeu Resident Evil Village vient d’être mise à jour sur le Microsoft Store, et on apprend que le jeu devrait prendre environ 50Go d’espace.

Alors que la sortie de Resident Evil Village n’est pas prévue avant le 7 mai prochain, Microsoft vient de faire fuiter la taille du fichier de téléchargement du jeu. La fiche produit sur le Microsoft Store vient d’être mise à jour et il est précisé que le jeu prendra 50,02Go d’espace. Environ 15Go des 50Go devraient être consacrés au mode multijoueur RE:Verse, selon le média VG24/7 qui relaye l’information. Ce poids est valable uniquement pour les consoles Xbox, que ce soit la Xbox One ou les Xbox Series, mais généralement, le poids du fichier ne diffère pas beaucoup entre la version Xbox et celle optimisée pour PlayStation. La taille du fichier pour la PlayStation 4 et la PlayStation 5 n’a toutefois pas encore été révélé. Ce poids est également uniquement valable pour la version 1.0 du jeu, et ne comprend donc pas la mise à jour qui sera faite le jour du lancement.

Le synopsis de Resident Evil Village se situe quelques années après les événements de Resident Evil 7 même si le jeu sera également inspiré du génial Resident Evil 4. Pour rappel, le jeu pourra profiter de la mise à jour next-gen gratuite pour tous ceux qui voudraient l’acheter sur les consoles ancienne génération, la PlayStation 4 et la Xbox One. Le jeu est disponible en précommande au prix de 69,99 euros. Si vous précommandez le jeu, vous aurez un kit de survie et un accessoire d’arme en bonus. On vous remet le trailer juste en dessous, pour vous familiariser avec l’ambiance et les personnages, y compris la grande Lady Dimitrescu, inspirée d’une tueuse en série.