The Handmaid’s Tale : la saison 4 au cœur d’une nouvelle bande-annonce

La série événement s’apprête à faire son grand retour. Dès le 29 avril prochain, on retrouvera Elisabeth Moss dans la saison 4 de The Handmaid’s Tales, sur OCS en France. À quelques semaines de sa sortie, cette salve d’épisodes s’offre une bande-annonce.

L’heure est à la révolution pour The Handmaid’s Tale. Après avoir été repoussée à cause de la pandémie, la série s’apprête à faire son grand retour. Dès le 29 avril prochain sur OCS en France, il sera possible de découvrir cette nouvelle salve d’épisodes. Dans une bande-annonce, Hulu dévoile quelques détails sur l’intrigue qui sera déroulée dans cette quatrième saison. Pour rappel, la série de Bruce Miller est une adaptation du roman de Margaret Atwood : La Servante Écarlate. Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en trois catégories : les Épouses, qui dominent les maisons, les Marthas, qui les entretiennent, et les Servantes qui assurent la reproduction. Dans ces nouveaux épisodes, on retrouvera Jane Osborne, toujours incarné par Elisabeth Moss, en pleine révolution contre la dictature de Gilead. Celle-ci entend bien s’émanciper complètement de son rôle de Servante et renverser le régime.

Elisabeth Moss derrière la caméra

Pour la première fois, l’actrice qui incarne le personnage principal passera derrière la caméra. Elle œuvrera sur trois épisodes de cette nouvelle saison. Au casting, on retrouvera bien évidemment Joseph Fiennes (Shakespeare in Love), Yvonne Srahovski (Chuck), Alexix Bledel (Gilmore Girls) et Max Minghella (The Social Network). Cette nouvelle saison ne sera d’ailleurs pas la dernière puisqu’Hulu a déjà prévu une cinquième salve d’épisodes. Pour le moment, on ne sait pas encore quand celle-ci sera diffusée, ni même si elle sera la dernière. Dans tous les cas, rendez-vous d’ici le 29 avril prochain sur OCS pour découvrir le premier épisode de cette quatrième saison.