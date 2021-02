Saint-Valentin : que regarder sur Netflix, Amazon, OCS et Disney+?

Que vous soyez seul ou accompagné, la Saint-Valentin est le moment idéal pour voir ou revoir les classiques du genre. Les différentes plateformes de SVOD proposent plusieurs comédies romantiques, voici notre sélection.

Si se faire une toile avec son ou sa bien-aimé(e) n’est plus vraiment d’actualité, les cinéphiles peuvent se consoler avec les séries et film disponibles sur les plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Alors pour une Saint-Valentin placée sous le signe du 7e art, suivez-le guide…

Sur Netflix

Easy A

Pour devenir populaire, Olive Penderghast fait croire à sa meilleure amie qu’elle a perdu sa virginité avec un ami de son frère. Emma Stone est hilarante dans cette revisite de la lettre écarlate.

Flavor of Youth

Les créateurs de Your Name livre un animé d’anthologie poétique. Autour d’un bol de nouilles fumant de souvenirs, des personnages se croisent au détour de trois contes sur la vie urbaine en Chine.

Sans Sarah, rien ne va !

Nicholas Stoller, réalisateur de nos pires voisins, s’intéresse à la rupture de Peter Bretter (Jason Segel) et Sarah Marshall (Kristen Bell). Anéantie, Peter décide de se rendre à Hawaï pour se changer les idées, mais se retrouve dans le même hôtel que son ex. L’interprète de Marshall dans How I Met Your Mother, est hilarant dans le rôle du cœur brisé.

La Chronique des Bridgerton (saison 1)

Si vous aimez Gossip Girl et les romans de Jane Austen, voici de quoi vous occuper le 14 février prochain. La série développée par ShondaLand suit les aventures de la famille Bridgerton, à l’époque de la Régence. L’aînée, Daphnée, doit se trouver un mari mais la concurrence est rude à Londres. Elle va décider de s’associer avec Simon Basset, un célibataire très convoité, pour augmenter ses chances de décrocher la perle rare de la saison.

Your Name

Mitsuha, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir Tokyo. À travers ses rêves, Mitsuha est littéralement propulsée dans le corps de Taki, un jeune lycéen vivant dans la capitale et qui travaille dans un restaurant italien. Mais quel mystère se cache derrière ses songes qui paraissent pourtant si réels ? Makoto Shinkai signe ici un merveilleux long-métrage aussi beau que passionnant.

Sur OCS

Les filles du Docteur March

Greta Gerwig s’est attaqué aux aventures des sœurs March dans son dernier long-métrage et la réalisatrice a réuni un casting de haute voltige pour l’occasion. Saoirse Ronan, Emma Watson et Florence Pugh incarnent à la perfection les personnages imaginés par Louisa May Alcott. Cette adaptation tendre et efficace saura ravir les lecteurs du roman aussi bien que les néophytes.

Orgueil, Préjugés et Zombies

Voila sans doute une réécriture que Jane Austen n’aurait pas imaginée. Inspiré du roman de Seth Grahame-Smith, Orgueil, Préjugé et Zombies choisis de faire se côtoyer les goules et les personnages du livre de Jane Austen. Elizabeth Bennet et ses sœurs sont surentraînées et ne s’adonnent plus au plaisir de la broderie. À la place, elles dégomment du zombie à tout-va.

Girls

Si vous êtes passé à côté du phénomène Girls, c’est le moment de vous rattraper. La série, écrite par Lena Dunham, est une formidable plongée dans les déboires de quatre jeunes femmes à l’heure d’entrer dans la vie active. C’est fin, drôle et ça se mange sans faim.

Sur Disney +

10 bonnes raisons de te larguer

Avant d’incarner le Joker pour Nolan, Heath Ledger s’est essayé à la comédie romantique. Le film est un bijou de nostalgie à ne pas trop prendre au sérieux tout de même.

Splash

Sur Amazon Prime Video

Gatsby Le Magnifique

Adaptation du roman éponyme, Gatsby Le Magnifique est une magnifique parenthèse imaginaire. Sous la direction de Baz Luhrmann, Leonardo DiCaprio incarne un milliardaire instable qui s’étourdit lors de fêtes mondaines.

Grease

“I got chills”, Grease est sans aucun doute l’un des films les plus populaires des années 70. Il aura marqué un tournant dans la carrière de Travolta, qui restera dans le cœur des fans Danny Zuko.

American Pie

Si les romances mièvres ne sont pas de votre goût, vous pouvez toujours vous rabattre sur une comédie. Phénomène de la fin des années 1990, la saga American Pie est toujours une valeur sûre, pour qui aime la nostalgie.

Palm Springs – le 12 février

Nyles et Sarah se rencontrent par hasard lors d’un mariage à Palm Springs. Une journée en apparence idyllique, mais qui va être bouleversée lorsqu’ils se retrouvent piégé dans un nouvel espace-temps. Dans la lignée d’Un Jour Sans Fin, le film de science-fiction, a été récompensé lors des premiers Super Critics Choice Awards. Les deux acteurs principaux, Andy Samberg et Cristin Milioti ont respectivement été nommés dans les catégories meilleur acteur et meilleure actrice.