Resident Evil Village : ne cliquez surtout pas sur ce lien vous invitant à le tester, c’est un piège !

Capcom n’est pas à l’origine de ces mails vous invitant à tester le jeu en accès anticipé et recommande donc de ne surtout pas les ouvrir et à ne cliquer sur aucun lien.

Alors que le jeu Resident Evil Village devrait sortir le 7 mai prochain, certains internautes s’amusent à envoyer de faux liens en prétendant que cela vous offrirait un accès anticipé au jeu, mais il s’agit d’un piège. C’est en réalité une technique de hameçonnage. Capcom a été mis au courant de cette pratique et recommande ne pas cliquer sur ces liens car ils ne sont pas officiels et ne viennent pas d’eux. L’adresse mail de l’expéditeur apparaît comme ceci : « no-reply(at)capcom(dot)com ». Ces techniques de hameçonnage sont de plus en plus utilisées sur internet depuis le début de la pandémie, principalement via les boîtes mails. Lorsque le problème est rapidement identifié, il y a moins de chances que cela fasse des victimes.

Capcom précise que « nous tenons à vous informer que ces messages ne proviennent PAS de Capcom et semblent être des tentatives d’hameçonnage par un tiers non autorisé. Si vous avez reçu un tel message, veuillez NE PAS télécharger de fichiers ni répondre, et supprimer le message immédiatement. » En effet, il n’y a malheureusement pas d’accès anticipé pour Resident Evil Village, même s’il y a d’autres moyens pour avoir un aperçu du gameplay avant le 7 mai prochain. Pour ceux qui voudraient tester le jeu avant sa sortie, n’oubliez pas que Capcom a sorti une démo gratuite sur PS5 intitulée Maiden dans laquelle vous pouvez explorer la zone du château. Sinon, une autre démo pour toutes les plateformes devrait être rendue disponible au printemps, mais on ne sait pas encore à quelle date. Si vous faites partie des personnes ayant reçu ce mail frauduleux, vous n’avez qu’à supprimer le message avant de l’ouvrir pour vous protéger ou protéger votre appareil.