L’ancien joueur de football américain et acteur Terry Crews vient de lancer sa propre monnaie virtuelle, le « $POWER », et c’est tout un concept.

Prochainement, vous pourrez dépenser de l’argent virtuel frappé du visage de Terry Crews, le célèbre joueur de football américain devenu animateur star et dont les apparitions au cinéma, dans les séries ou dans des publicités ne se comptent plus. Cette monnaie, c’est le « $POWER », une cryptomonnaie basée sur la blockchain de l’Ethereum.

I have launched a social currency on the Ethereum Blockchain called $POWER! Check out this exclusive from @TechCrunch: https://t.co/JpcdIGFbEA pic.twitter.com/1YFSALQhYb — terry crews (@terrycrews) March 10, 2021

Le $POWER est une monnaie dites « sociale ». Elle a été lancée par le biais de la plateforme Roll qui permet aux « créatifs » de crypto-monétiser leurs contenus grâce à la blockchain. Le site se présente simplement comme un moyen pour les artistes de « posséder, contrôler et monétiser la valeur de leurs interactions sociales sur toutes les plateformes. » « N’importe qui, n’importe où, n’importe quand peut créer son propre contenu », explique Bradley Miles, fondateur et PDG de Roll à TechCrunch. « Nous appelons cela une personnalisation massive du contenu. En ce moment, Roll vit la même chose avec l’argent lui-même. N’importe qui, n’importe où, n’importe quand, peut créer son propre argent. »

Le concept est encore très récent et peut paraître difficile à comprendre, mais, pour vulgariser, Roll permet à n’importe quelle personnalité de créer ses propres jetons afin de relier l’artiste à ses fans avec une monnaie spécifique. À l’annonce de la création de sa cryptomonnaie, Terry Crews a même comparé le fait de posséder un $POWER à celui de « posséder un morceau de lui ». En bref, on peut comparer cela au fonctionnement d’un Patreon, sur lequel les utilisateurs peuvent s’abonner à des artistes et reçoivent des cadeaux à hauteur de leurs contributions. Le but de ces « monnaies sociales », c’est justement de prendre la place de ces cadeaux et, à l’avenir de permettre à ses possesseurs d’échanger cette devise contre 600 autres actifs numériques, dont des NFT, ces fameux jetons non-fongibles qui font tant parler d’eux. Vous aussi vous trouvez que le monde va trop vite ?