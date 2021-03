Avec les prix de la Spring, Dacia frappe un grand coup

Dacia a dévoilé la grille tarifaire de la Spring, première voiture électrique du constructeur low cost et comme beaucoup s’y attendait, c’est tout simplement le véhicule le moins cher de sa catégorie. Au prix de quelques sacrifices…

La Spring tout-électrique de Dacia débute à 16.990 €, hors bonus écologique. Une fois ce bonus déduit (il représente 27 % du prix total du véhicule), la voiture revient à 12.403 €… « seulement », serait-on tenté d’ajouter. Car cela en fait, tout simplement, l’électrique la plus abordable du marché ! Un atout décisif à l’heure où de nombreux automobilistes s’intéressent à cette motorisation.

Des compromis pour un prix bas

Plutôt que de payer plein pot, les acheteurs seront peut-être attirés par l’offre de location longue durée (LDD), qui revient à 89 € par mois une fois déduits le bonus écologique et la prime à la conversion. Un tarif très modeste donc, mais pour y parvenir Dacia a multiplié les compromis. Ainsi, le conducteur devra se contenter d’une climatisation manuelle, d’un autoradio Bluetooth, d’un câble de charge mode 2 (6,6 kW, 4h40 pour recharger complètement la batterie) et d’une sellerie en tissu.

Sur ce modèle « Confort », la roue de secours est en option (180 €) et il faudra payer 500 € de plus pour une couleur autre que le blanc. Le constructeur propose une version « Confort Plus », qui comprend un pack techno avec tablette de 7 pouces, caméra de recul, radars arrière et GPS, un pack Orange pour l’intérieur et l’extérieur, la peinture métallisée et le choix (gratuit) entre trois coloris. Ce modèle est vendu 18.490 €, soit 13.498 € avec le bonus, ou encore 94 € en LDD.

Dans les deux cas il faudra toutefois acheter en option un câble de charge mode 3 à 250 € pour faire un plein en 30 kW (45 minutes suffisent pour 80 % de la batterie). À noter : Dacia offre les 2.000 premiers kilomètres de charge pour la version « Confort Plus ». Pour obtenir des prix aussi bas, le constructeur a dû réduire l’autonomie par rapport à la concurrence : la Spring affiche 305 km en ville et 230 km selon la norme WLTP.

Il sera possible de passer commande dès le 20 mars, mais les premières livraisons ne débuteront qu’à l’automne.