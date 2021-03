Converse Japan lance des Chuck Taylor aux couleurs de la NASA

Converse Japan a eu la bonne idée de créer des baskets aux couleurs de la NASA. Il faut dire que son logo et ses designs sont très en vogue dans la mode en ce moment.

Une collection limitée comprenant deux paires de Chuck Taylor vient de débarquer sur le site de Converse Japan. Il s’agit de deux paires à l’effigie de la NASA, la plus célèbre des agences spatiales. Les chaussures sont fabriquées en Tyvek, un matériau à base de polyéthylène déposé par la marque française DuPont. C’est une matière qui est normalement utilisée dans le domaine médical ou le domaine de la construction, principalement. Le Tyvek est particulièrement résistant à l’eau puisque c’est une matière non-tissée.

Les chaussures existent dans deux styles différents. Le premier se pare de tons bleus et rouges alors que la deuxième paire est plutôt orangée. Ce n’est pas la première fois que Converse utilise ce matériau pour fabriquer des chaussures en édition limitée. Le détail le plus cool de ces chaussures n’est en réalité pas très visible lorsqu’on les porte. En effet, ce sont les semelles internes qui sont le plus customisés. Sur la première paire, on peut voir le lancement d’une fusée ainsi qu’une trace de pas sur la lune et sur la deuxième, des plans de construction.

Comme elles font partie de la gamme Chuck Taylor All Star 100, elles bénéficient des caractéristiques habituelles : des semelles en caoutchouc épaisses, des semelles internes REACT et des lacets imperméables. Une des paires possède même l’emblématique logo « Meatball » de la NASA. Les deux paires sont vendues à 12100 yens, soit approximativement 92 euros.