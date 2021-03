Dans Google Maps, un nouvel outil pour dessiner les routes manquantes

Google compte toujours plus sur les utilisateurs pour améliorer les cartes de Maps. Un nouvel outil va être proposé pour tout simplement dessiner des routes inexistantes dans les cartes du service.

Actuellement, pour indiquer à Google Maps qu’il manque un tronçon de route dans une carte, il faut placer une épingle sur le lieu en question en précisant le nom de la route, puis soumettre le tout au service. Le nouvel outil proposé par le moteur de recherche est beaucoup plus complet puisqu’il permet de dessiner la route, voire d’en retoucher le tracé s’il est incorrect.

Comme Paint, mais pour les routes

Cet « éditeur de route », qui ressemble beaucoup à l’outil « ligne » de Paint, est bien plus précis que le système actuel. Il permet en effet d’aller beaucoup plus loin dans les détails, non seulement dans le tracé mais aussi pour changer la direction de circulation ou supprimer des tronçons qui n’existent plus. Et puis on conserve la possibilité de nommer ou de renommer une route.

Il ne suffira pas de soumettre un changement : il faudra que celui-ci soit validé par Google avant de le publier, ce qui implique que plusieurs utilisateurs aient modifié la route en question. Cette fonction va être distribuée dans plus de 80 pays ces prochains mois.

Google Maps va également proposer des « défis locaux », où une communauté d’utilisateurs pourra partager le maximum de photos, de commentaires et de mises à jour pour les commerces près de chez eux. Ces contributions aideront à la relance de l’activité pour ces derniers, touchés par la crise sanitaire. Le premier défi ne concernera que les États-Unis durant le mois d’avril, mais Google a l’intention d’en proposer ailleurs dans le monde.