Le Storm ressemble au Tumbler de Batman, avec des chenilles et amphibie

On ne risque pas de rencontrer le Storm sur l’autoroute, mais dans le désert ou sur l’eau (!), pourquoi pas. Ce véhicule militaire étonnant est en effet amphibie et il est propulsé par un moteur hybride.

Présenté au salon IREX Defense Expo d’Abu Dhabi, le Storm est un véhicule de six places qui ne ressemble à aucun autre. Non seulement il roule (et assez vite avec une vitesse de pointe de 140 km/h), mais il se déplace également sur l’eau à une vitesse pouvant aller jusqu’à 30 km/h.

Puissance monstre

Les véhicules amphibies ne sont pas nouveau, ce qui l’est plus c’est que cet engin du constructeur ukrainien Highland Systems est équipé d’un moteur hybride, une première dans ce (tout petit) marché. En combinant le diesel et l’électrique, il peut rouler de 18 à 36 heures, ou encore 3,5 heures uniquement sur batterie.

Sa motorisation lui permet d’obtenir une puissance de 2.500 chevaux, ce qui lui permet de rouler sur des obstacles d’1,5 mètre de haut, ou encore de naviguer sur l’océan par gros temps (des vagues de 1,5 m de haut). Toujours sur l’eau, le véhicule dégage une vitesse de pointe trois fois plus importante que d’autres concurrents. Il pourra être dirigé à distance, sans chauffeur.

Le Storm étant un véhicule blindé, il pèse près de 8 tonnes. Mais il offrira à ses passagers une protection contre les mines ou les engins explosifs improvisés (IED). En termes de maintenance, les chenilles sont modulaires, on peut donc remplacer des segments plutôt que l’intégralité de la chenille.

Highland Systems en est encore au stade du prototype à l’heure actuelle. Une version submersible est également en projet, ainsi qu’un modèle à roues plus classique. Au vu de la demande apparemment forte, le constructeur prévoit de lancer la production rapidement.