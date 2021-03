Dropbox : le gestionnaire de mots de passe deviendra gratuit en avril

Pour gérer tous ses mots de passe, les gestionnaires sont des outils indispensables. Dropbox l’a bien compris et va rendre gratuit son outil jusqu’ici réservé aux utilisateurs Premium. À partir du mois d’avril prochain, il sera possible de stocker jusqu’à 50 mots de passe.

Pour s’assurer de la sécurité de ses différents comptes en ligne, il faut miser sur une multiplicité de mots de passe. Cela permet de diminuer les risques de voir tous vos accès compromis en cas de piratage de l’un de vos comptes. Pour rappel, un bon mot de passe doit contenir une suite de mots sans logique et avec des caractères spéciaux. Cela peut par exemple être une citation d’un de vos films préférés. On pourra donc utiliser la phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » pour la transformer en « Ungr4ndpouv0irimpliquedegr4ndesrespons@bilités ». Mais voilà, les retenir relève du véritable casse-tête, alors plutôt que de les écrire sur un post-it, ou pire les intégrer à une note de votre ordinateur, plusieurs sociétés proposent des gestionnaires. C’est le cas notamment de Dropbox qui lançait sa nouvelle fonctionnalité en 2020. D’abord payante, elle débarquera sur tous les comptes à partir du mois d’avril prochain. Contrairement à la version Premium, elle permet de stocker jusqu’à 50 mots de passe et sur seulement trois appareils différents. Le but est sans doute pour la firme d’attirer de nouveaux utilisateurs et de les inciter à souscrire un abonnement Dropbox Plus lorsque cette limite sera atteinte. Interrogé par The Verge, un porte-parole de l’entreprise explique « Nous sommes convaincus que 50 mots de passe conviendront à la plupart des utilisateurs de nos forfaits Dropbox Basic. Pour ceux qui ont besoin de plus, nous avons plusieurs autres options de plus pour répondre à divers besoins et situations individuelles. »

Bientôt le partage sécurisé de mot de passe

Dans les prochains mois, Dropbox espère continuer à améliorer son outil et proposer une expérience toujours plus facile pour ses utilisateurs. La firme prévoit de lancer une fonctionnalité qui permet le partage sécurisé de mots de passe entre deux interlocuteurs. Un outil qui pourrait s’avérer très utile dans plusieurs situations professionnelles ou même lorsque votre petite sœur veut squatter votre compte Netflix, même si elle ne pourra pas le faire encore très longtemps.