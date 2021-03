Samsung officialise ses Galaxy A52 5G et A72

Trois smartphones en même temps, et finalement assez peu de différences entre les modèles milieu de gamme.

C’est enfin officiel. Après de nombreuses fuites qui auront largement contribué à l’engouement autour des nouveaux smartphones du géant coréen, les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 ont été présentés officiellement aujourd’hui. Trois terminaux pour le prix d’un, avec finalement assez peu de différences, comme le révèlent leurs fiches techniques complètes.

Les trois nouveaux best-sellers de Samsung arborent ainsi un écran plat Super AMOLED Infinity-O au format 20:9. Seul le Galaxy A27 s’offre un petit extra, puisqu’il mesure 6,7 pouces de diagonale, contre 6,5 pouces pour le A52. À l’avant, c’est à peu près tout ce qui permet de différencier les trois modèles, tous équipés d’un poinçon central pour loger le capteur frontal de 32 Mpx. Disponibles en coloris noir, blanc, bleu et violet, les terminaux proposeront différentes configurations, allant de 6 à 8 Go de RAM, et de 128 à 256 Go de mémoire stockage extensible jusqu’à 1 To.

Évidemment, le A52 5G bénéficiera de quelques améliorations notables par rapport aux modèles classiques. Ainsi, en plus d’être compatible avec les nouvelles normes mobiles, ce dernier proposera un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 90 Hz pour les A52 et A72), ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 750, tandis que ses petits frères se contenteront du modèle 720. Concernant leur appareil photo, tous les smartphones proposeront un capteur principal de 64 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx et un macro de 5 Mpx. En revanche, les modèles A52 complèteront ce trio avec un capteur de profondeur de champ de 5 Mpx, tandis que le A72 intégrera un capteur téléphoto de 8 Mpx.

Proposés à partir de 379€ pour le A52, et jusqu’à 479€ pour le A72, ces trois nouveau-nés au sein de la famille Galaxy promettent déjà d’être un succès. Avec leurs jolies fiches techniques et leurs prix contenus, les nouveaux milieux de gamme de Samsung se paient le luxe de proposer une version 5G à moins de 450€, preuve que la nouvelle norme est définitivement sur le chemin de la démocratisation. Annoncé aujourd’hui, les trois smartphones seront accessibles dès demain sur la plupart des sites de e-commerce. Pour toute commande avant le 7 avril prochain, les terminaux seront livrés avec une paire de Galaxy Buds+.