Ce partenariat, conclu pour un an et reconductible, prévoit notamment la mise en place de plusieurs actions et évènements de sensibilisation autour de l’eSport. L’objectif ? Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap grâce au sport électronique.

Officialisé le 8 mars 2021, c’est un partenariat pour le moins original qui unit désormais le LDLC-OL à Handicap International. Le club de sport électronique rattaché à l’Olympique Lyonnais et l’ONG ont en effet décidé d’unir leur voix pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap grâce à l’eSport. Dans un communiqué de presse, Stéphane Euthine, directeur du LDLC-OL s’est félicité de cette nouvelle alliance : “La structure LDLC-OL a toujours été sensibilisée sur le sujet du handicap et notamment sur celui de l’accessibilité et l’inclusion des joueurs dans ces situations lors des compétitions. Si ce n’est pas encore évident de voir évoluer des personnes en situation de handicap à haut niveau, cela devrait l’être beaucoup plus dans le cas de simples compétitions amateurs”.

Un premier tournoi eSport inclusif

Concrètement, ce partenariat, signé pour un an et reconductible, aura pour vocation de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap, non seulement au sein de l’eSport, mais aussi par l’eSport. “Alors qu’aujourd’hui le gaming est devenu un espace d’échange et de dialogue à part entière, il nous semblait important d’y porter le sujet de l’inclusion au sens large”, explique ainsi Xavier du Crest de Villeneuve, Directeur France de Handicap International. Le 20 mars prochain, cette union permettra l’organisation d’un premier tournoi inclusif en streaming, et qui opposera les progamers de l’équipe LDLC-OL à des joueurs amateurs handicapés. Pour permettre à tous de s’affronter sur un pied d’égalité, les participants valides “se verront attribuer un handicap moteur ou sensoriel au gré du live”. Une initiative inédite en France, qui entend bien faire de l’eSport un outil supplémentaire dédié à l’inclusion. Cependant, ce n’est pas la première fois que le handicap s’invite dans le jeu vidéo. De plus en plus sensible aux questions d’accessibilité et d’inclusivité, le marché innove régulièrement pour ne plus faire du gaming une pratique réservée aux valides. Des concepts encore largement minoritaires, mais prometteurs, à l’image de la Manette Adaptative Xbox, commercialisée en 2018.