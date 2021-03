Huawei Sound : un son 360° et prix (un peu plus) contenu

On ne change pas une équipe qui gagne. Quelques mois seulement après la sortie de l’enceinte Huawei Sound X, la firme s’associent à nouveau à Devialet. Cette fois-ci, les deux entreprises mise sur un format plus contenu, mais annoncent des performances améliorées.

Huawei entend bien s’imposer sur le secteur de l’audio. Quelques mois après la Huawei Sound X, la marque revient avec une nouvelle enceinte connectée. Cette fois-ci, le constructeur mise sur un format plus compact, mais qui se veut tout aussi performant. Baptisée Huawei Sound, elle est le fruit de la collaboration entre l’entreprise chinoise et le spécialiste de l’acoustique français : Devialet. Dans un communiqué, Huawei détaille ses caractéristiques techniques, proches de celle déjà proposé par son prédécesseur. Côté design déjà, on retrouve simplement une version réduite du précédent modèle, avec un aspect brillant sur le dessus et une partie inférieure recouverte d’un tissu grillagé. Cela permet de protéger le dispositif des infiltrations de poussière et des éclaboussures. Sous le capot, le dispositif embarque trois haut-parleurs 5 W et un woofer de 40 W. C’est moins que pour la Huawei Sound X qui intégrait quant à elle 6 hauts parleurs. Huawei promet néanmoins une qualité audio améliorée grâce à l’architecture Push-Push de Devialet, dans laquelle deux radiateurs passifs viennent neutraliser les vibrations des ondes arrières. Le but : réduire les distorsions et garantir un son stable jusqu’à 90 dB.

Le son surround à petit prix

Il est d’usage d’utiliser plusieurs enceintes pour profiter d’une vraie expérience à 360 °C et s’immerger dans la musique comme si vous y étiez. Pourtant, cette nouvelle itération promet un son surround fidèle à 360° grâce à la technologie Devialet Space. Via un algorithme dédié, ce dernier permet aux trois différents haut-parleurs de modifier leur orientation selon la position de l’auditeur dans la pièce. Enfin, on notera qu’il sera possible de configurer quatre effets sonores depuis l’application Huawei Life. Dans le but de s’adapter à toutes les situations, l’enceinte propose plusieurs mode comme celui consacré aux Basses, pour profiter pleinement d’un morceau de rap par exemple. Disponible dès à présent, la Huawei Sound est proposé à partir de 179,99 euros. Jusqu’au 15 avril, il sera possible de profiter d’une offre de lancement à 149,99 euros. C’est moins que la Huawei Sound X, proposé à son lancement à près de 260 euros.