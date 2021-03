Super Nintendo World : ces indices laissent présager un nouveau jeu très attendu

Le Super Nintendo World, situé dans le parc Universal Studios Japan, n’a pas encore ouvert officiellement ses portes et pourtant, l’une de ses attractions fait déjà parler d’elle. Quelques visiteurs très chanceux ont pu accéder au parc de façon anticipée le mois dernier. Grâce à des vidéos et des photos prises par ces visiteurs, la quasi totalité de l’intérieur du parc a été révélée au grand public. Cependant, il reste un mystère encore non résolu: une grande porte fermée à laquelle les visiteurs n’ont pas accès. Si cette porte intrigue, c’est parce qu’elle est inspirée de l’esthétisme des jeux Donkey Kong alors même que toutes les autres attractions du parc sont à l’effigie des jeux Mario. Si la porte demeure fermée pour l’instant, certains estiment que c’est parce que Nintendo attend de dévoiler un nouveau jeu Donkey Kong, possiblement cette année, pour pouvoir ouvrir une nouvelle partie du Super Nintendo World consacrée à l’univers de Donkey Kong, ou au moins une nouvelle attraction. En réalité, il s’agirait du même principe que dans un jeu vidéo, où certaines zones ne sont accessibles qu’à certaines conditions.

Universal Japan's #SuperNintendoWorld mobile app was datamined and several Donkey Kong related stickers were found, all but confirming the existence of the rumored DK expansion. Nintendo EPD has big plans for DK, and if you can't hear them coming, you haven't been listening… pic.twitter.com/4bklc64ITi

— Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) December 20, 2020