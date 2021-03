Super Nintendo World ouvrira finalement le 18 mars au Japon

Après deux reports liés à la situation sanitaire, le parc d’attractions Super Nintendo World ouvrira officiellement le 18 mars prochain aux studios Universal Japan.

La nouvelle promet déjà d’ameuter les foules. Après l’annonce de la levée de l’état d’urgence lié au COVID-19 de la préfecture d’Osaka il y a quelques jours, le parc Universal Studios Japan a décidé d’officialiser l’ouverture du Super Nintendo World. Une inauguration déjà repoussée deux fois en raison de la situation sanitaire, et qui devrait donc avoir lieu le 18 mars prochain. Bonne nouvelle, malgré le retard accumulé, le timing coïncidera avec le vingtième anniversaire du parc, ouvert en 2001.

Le monde de Super Mario… grandeur nature

Si pour le moment, les fans français doivent encore prendre leur mal en patience pour espérer quitter le territoire à destination du Japon, le parc Super Nintendo World s’annonce déjà particulièrement sympathique. On y retrouvera notamment l’attraction Yoshi’s Adventure, qui a déjà fait l’objet d’une présentation vidéo, la possibilité de faire Mario Kart IRL ainsi que des décors interactifs, qui permettront aux visiteurs de récolter des bonus via leur bracelet Power-up, remis à l’entrée du parc.

Des règles sanitaires strictes

Évidemment, qui dit ouverture du parc Universal Studios Japan, dit aussi règles de sécurité très strictes. L’état d’urgence a beau être levé, le Super Nintendo World ne pourra accueillir qu’un nombre restreint de visiteurs à la fois. Ces derniers seront aussi obligés de porter un masque, et devront se conformer à des horaires précis, en achetant un Pass Express Universal. À noter qu’un autre parc à l’honneur de Super Mario et de ses acolytes ouvrira aussi aux États-Unis dans les années à venir, plus précisément en 2025 à Orlando. La ville deviendra l’une des plus prisées du monde pour les amateurs de parcs d’attractions, puisqu’on peut déjà y visiter le parc Universal Studios (avec des zones dédiées à Harry Potter, les Simpsons, Shrek ou Moi moche et méchant par exemple), ainsi que le Walt Disney World, qui regroupe le plus grand complexe Disney au monde.