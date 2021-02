Super Nintendo World : cette vidéo vous embarque dans l’attraction Mario Kart

Après une visite guidée avec Shigeru Miyamoto et une visite virtuelle sur le site officiel du parc, découvrez aujourd’hui une visite complète de l’attraction Mario Kart, filmée par un touriste très chanceux. On a encore plus envie d’y aller !

Le Super Nintendo World est la nouvelle branche du parc à thème Universal Studios Japan dédiée au monde de Mario. Alors que la date d’ouverture du parc a encore été repoussée, passant du 4 février à une date encore inconnue, quelques visiteurs très chanceux ont pu y entrer et avoir un accès exclusif. Les fans de Mario qui attendent de pouvoir mettre le pied à Osaka et tester les attractions peuvent désormais regarder les vidéos des tous premiers visiteurs qui ont pu filmer l’attraction Mario Kart en entier. Si on savait depuis un moment à quoi ressemblait l’extérieur du parc, on ne savait pas à quoi s’attendre en ce qui concerne l’intérieur des attractions, jusqu’alors gardées secrètes. Tout est présent pour mettre les visiteurs dans l’ambiance : la file d’attente est remplie de décors plus vrais que nature, dans le fond on entend la musique présente dans les différents jeux Mario et des lunettes à réalité augmentée sont utilisées dans l’attraction même.

Avec cette vidéo, on apprend donc que l’attraction Mario Kart n’est pas une attraction à sensation, mais plutôt dans le style de l’attraction Ratatouille à Disneyland Paris. Les visiteurs sont assis dans un wagon, qui passe de pièces en pièces assez lentement mais avec des effets de secousses, de dérapage et de bousculade, alors qu’une image en réalité augmentée est projetée pour plus d’immersion. Il y a aussi une partie interactive où le visiteur doit lancer des carapaces sur les ennemis qui empêchent la course de se dérouler normalement. À la fin, le boss apparaît, le fameux Bowser d’une taille gigantesque, et doit être battu à coup de carapaces. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir l’intégralité de l’attraction avec la vidéo ci-dessous.

Pour ceux qui veulent voir l’attraction sans les lunettes à réalité augmentée, une autre vidéo est disponible juste ici.