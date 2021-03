Xbox : cette nouvelle option permet d’accélérer vos téléchargements

Microsoft vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité sur ses Xbox qui pourrait ravir les joueurs qui n’arrivent pas à télécharger leurs jeux d’une seule traite. Il est désormais possible pour tous les joueurs Xbox de suspendre leur jeu en cours directement depuis l’interface de téléchargement. Suspendre votre jeu ne va pas le fermer, mais va vous permettre de télécharger vos jeux ou mises à jour à la vitesse maximale. Vous pourrez ensuite reprendre votre partie là où vous l’avez laissée.

Hey Xbox Insiders! Did you notice these changes rolling out now? Suspend in the queue will let you download at full speed while making sure your game remains resumable (or quick resume-able on Series X|S). New banners in the Full Library will take you to more useful categories! pic.twitter.com/L49winRpM0

— Eden Marie (@neonepiphany) March 16, 2021