Discord pourrait créer un concurrent à Clubhouse

Clubhouse pourrait bientôt avoir une ribambelle de concurrents, à commencer par Stage Channel, qui serait actuellement en bêta sur Discord.

Depuis quelques mois, l’application Clubhouse connaît un succès grandissant. C’est un réseau social accessible uniquement sur invitation. Chaque membre peut inviter deux personnes, qui peuvent à leur tour inviter deux personnes. L’application permet aux utilisateurs de se rejoindre dans des groupes afin de s’envoyer des chats audios, créant ainsi des conversations sur des thèmes précis ou non. Il semblerait que Discord, l’application de discussion instantanée, veuille surfer sur la hype de Clubhouse et de proposer sa propre version de l’application.

Dans un post Reddit, un utilisateur a affirmé avoir eu accès à la bêta d’une nouvelle fonctionnalité de Discord. Cette fonctionnalité s’appelle Stage Channel et permettrait à peu de choses près de faire les mêmes choses que sur Clubhouse. Un autre utilisateur de Reddit ajoute que « Stage Channel est un nouveau type de canal vocal grand public et destiné à quelques personnes sélectionnées qui sont censées s’exprimer. Les participants pourront demander à s’exprimer, ce qui pourra être accepté ou refusé. Il n’y a pas beaucoup plus d’informations disponibles à leur sujet pour le moment ». Si Discord parvenait à mettre en place ce genre de dispositif, cela ouvrirait cette fonctionnalité à plus de monde que ne le peut Clubhouse.

En effet, Clubhouse est disponible seulement sur les appareils iOS alors que Discord est également disponible sur les appareils Android et sur PC, via l’application ou un navigateur. Cependant, Discord n’est pas la première entreprise à vouloir créer sa version de Clubhouse, puisque Twitter travaille actuellement sur Spaces, et Facebook serait également en train d’y penser.