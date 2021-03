Mars abriterait toujours de l’eau sous sa surface

Alors que Perseverance continue d’explorer la planète rouge, les scientifiques estiment aujourd’hui que l’eau qui coulait en abondance sur Mars il y a de cela plusieurs milliards d’années serait toujours présente, prisonnière de sa croûte terrestre.

En apparence, Mars est une planète rocheuse désertique. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle est surnommée la planète rouge. Si beaucoup s’accordent à penser que cette dernière était recouverte d’eau il y a plusieurs milliards d’années, au point d’abriter un océan de 100 à 1500 mètres de profondeur (environ la moitié de notre océan Atlantique) rapporte le site de The Verge, c’est désormais terminé. L’eau a disparu de la surface martienne depuis longtemps déjà, et si les scientifiques s’évertuent à trouver les raisons de cette situation, peut-être due à la faible gravité qui règne, il se pourrait en réalité qu’elle soit toujours bien présente sur Mars.

Selon de nouvelles recherches menées par l’institut de technologie de Californie (Caltech), 30 à 99% de l’eau autrefois présente sur Mars pourrait toujours s’y trouver. Au lieu d’être à l’air libre et en surface, elle serait simplement piégée sous la surface de la croûte martienne. Un phénomène naturel que l’on retrouve aussi sur Terre précisent les scientifiques. Pourtant, contrairement à notre planète qui profite de ses plaques tectoniques pour évacuer le surplus, et empêcher l’eau de rester enfermée sous sa surface sans pouvoir être recyclée, Mars ne possède pas de plaques tectoniques. Lorsque l’eau est emprisonnée, elle ne peut donc plus s’échapper, et reste bloquée. Une théorie qui pourrait expliquer l’assèchement de la planète, mais qui pourrait aussi nous permettre de percer le mystère d’éventuelles traces de vies passées. La prochaine mission de Perseverance sera sans doute de mettre à profit sa SuperCam pour tenter de creuser le sujet, au propre comme au figuré.