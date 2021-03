Xbox Game Pass : découvrez les prochains titres au catalogue

Pour la fin du mois de mars, Microsoft a prévu de gâter ses abonnés en ajoutant 12 titres au catalogue du Xbox Game Pass, en plus des jeux Bethesda.

Après l’arrivée d’une vingtaine de jeux Bethesda sur le catalogue du Xbox Game Pass, il est temps pour Microsoft de reprendre le rythme habituel de sortie. Ainsi, les prochains jeux du début du mois d’avril ont été dévoilés. C’est un programme chargé qui attend les abonnés puisque 12 jeux vont intégrer le catalogue d’ici le 1er avril. En tête d’affiche, vous retrouverez Undertale, qui est d’ores et déjà disponible. C’est un jeu RPG indépendant aux allures vraiment rétro. Dans un monde rempli de créatures fantastiques de monstres et de robots, vous devez faire des choix afin de créer votre propre aventure.

Puis, le 18 mars, sera disponible Star Wars : Squadrons (Console) grâce à EA Play. Dans ce jeu, vous vous battez à l’aide de vaisseaux spatiaux dans l’univers mythique de Star Wars. Vous devez donc devenir le meilleur pilote de l’espace. Le même jour sortira Torchlight III dans sa version PC. En effet, sa version console et cloud est déjà disponible sur le Xbox Game Pass depuis le mois de janvier. Le 25 mars, un titre de la collection Yakuza fait son apparition. Il s’agit de Yakuza 6 : The Song of Life (Cloud, Console et PC). Il vient s’ajouter à la collection remasterisée déjà disponible depuis janvier sur le catalogue. Enfin, le jeu Outriders sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie, c’est à dire le 1er avril. Évidemment, ce ne sont pas les seuls jeux à rejoindre le catalogue, la liste des autres jeux est la suivante :

Empire of Sin (Cloud, Console, PC) le 18 mars

Nier : Automata (PC) le 18 mars

Genesis Noir (Console et PC) le 25 mars

Octopath Traveler (Console et PC) le 25 mars

Pillars of Eternity II : Deadfire – Ultimate Edition (PC) le 25 mars

Supraland (PC) le 25 mars

Narita Boy (Cloud, Console et PC) le 30 mars

Le 31 mars ce sont trois jeux qui quitteront le catalogue du Xbox Game Pass. Il s’agit de Hyperdot (Console & PC), Journey to the Savage Planet (Console) et Machinarium (PC).