iPad Pro mini-LED ultra-puissant, iPad 9 plus fin, iPad mini… Tout savoir !

Apple devrait renouveler pratiquement toute sa gamme d’iPad cette année, en commençant par son iPad Pro qui pourrait avoir droit à de nombreuses nouveautés dès le mois prochain, dont une puce de « calibre M1 » et même un écran mini-LED pour le modèle de 12,9 pouces.

La célèbre tablette d’Apple pourrait avoir droit à de nombreux raffinements dès le mois d’avril, d’après cette nouvelle rumeur à prendre au sérieux. Selon Mark Gurman de Bloomberg, dont les prédictions se révèlent pratiquement toujours justes, Apple s’apprêterait à lever le voile sur une toute nouvelle gamme d’iPad Pro en avril. Ces nouvelles tablettes haut de gamme se montreraient bien plus puissantes que les anciens modèles, puisqu’Apple y intégrerait une puce « du calibre du M1 », probablement baptisée A14X. Ces iPad Pro profiteraient également d’une connectivité Thunderbolt via leur port USB-C, permettant des débits jusqu’à 40 Gbps, contre 10 Gbps maximum grâce à la norme USB-C 3.1 Gen 2 des modèles actuels. La tablette se montrerait ainsi bien plus professionnelle, puisqu’elle pourrait théoriquement prendre en charge des périphériques plus costauds comme des disques durs externes ou plusieurs moniteurs à la fois.

Toujours selon Bloomberg, ces nouveaux iPad Pro devraient toujours être déclinés en deux tailles d’écrans : 11 et 12,9 pouces. Néanmoins, le plus grand des modèles aurait le droit à un écran d’un nouveau genre, une dalle mini-LED. Grâce à cette technologie, la tablette pourrait proposer une qualité d’affichage inégalée avec des contrastes drastiquement renforcés, une luminosité en hausse ainsi qu’une consommation énergétique moindre.

Un iPad 9 plus fin, un iPad mini remanié et un iPad Air OLED dans les cartons ?

L’iPad Pro a beau être le modèle sur lequel Apple concentre ses nouvelles technologies, la firme renouvellerait tout de même l’entièreté de sa gamme d’iPad au cours de l’année. Toujours selon Mark Gurman, la firme nous préparerait une mise à jour de l’iPad « standard », lequel pourrait être encore plus fin et léger. Le journaliste de Bloomberg évoque également l’arrivée d’un nouvel iPad mini au cours de l’année, lequel devrait disposer d’un écran plus grand, une première depuis son lancement en… 2012. Hélas, on n’a pas plus d’informations sur ce modèle, mais on croise les doigts pour voir débarquer un iPad mini borderless, un peu comme celui qu’a imaginé Michael Ma, dont voici le concept :

Enfin, selon une récente information nous provenant de Ming Chi Kuo, analyste ô combien réputé concernant la Pomme, Apple pourrait également renouveler son iPad Air en lui offrant un écran OLED, tandis que tous les modèles « Pro » passeraient au mini-LED. Néanmoins, il faudrait attendre 2022, selon l’analyste.