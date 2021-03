Intel trolle Apple en reprenant l’acteur de ses publicités « I’m a Mac »

Quinze ans après la célèbre campagne publicitaire d’Apple, l’acteur qui incarnait le Mac, Justin Long, change de crémerie pour défendre… les PC.

Vous rappelez-vous de ces anciennes publicités d’Apple, dans lesquelles la firme avait humanisé son Mac et le confrontait à un PC ? Pour cette campagne baptisée « I’m a Mac », Apple avait porté son dévolu sur un acteur jeune et branché, Justin Long, pour incarner son ordinateur. Sauf que, 15 ans plus tard, voilà que celui-ci retourne sa veste et vante le PC dans une série de publicités signées… Intel !

Dans cette campagne publicitaire, Justin Long présente les nombreux avantages des PC, depuis leurs form-factor divers et variés jusqu’aux différentes technologies qu’ils proposent, et les comparent aux Mac d’Apple, des machines qu’il juge ternes et peu polyvalentes. Mention spéciale pour l’introduction, une référence très appuyée aux anciennes publicités d’Apple. Et nul doute qu’il s’agit également d’une réponse à ce récent spot de la firme de Cupertino, dans laquelle Apple avait repris l’acteur John Hogman, qui incarnait le PC dans sa campagne de 2006, afin de mettre en avant la puissance de sa première puce maison pour Mac, l’Apple M1.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’Intel s’en prend frontalement à Apple. Il y a peu, le fondeur s’adonnait à un exercice de comparaison entre les PC équipés de ses processeurs et les Mac d’Apple, avec des points de comparaisons nettement à son avantage. Un peu avant cela, Intel avait fait la même chose avec AMD. Il faut dire qu’entre ce dernier et l’excellente puce M1 d’Apple, la suprématie d’Intel sur le monde des microprocesseurs pour ordinateurs semble aujourd’hui chahutée, et sa dernière génération de processeurs pour PC de bureau ne devrait pas y changer grand chose tant les nouveautés semblent minimes.