Pringles se met aux NFT avec un goût exclusif et… virtuel

Il n’y a pas que les œuvres virtuelles qui se vendent à prix d’or en NFT. Face au succès fulgurant des jetons virtuels, la marque Pringles veut croquer sa part du gâteau. Elle lance un goût exclusif et … virtuel qui prend la forme d’un fichier MP4.

La folie NFT ne cesse d’augmenter. Alors que tous les secteurs y vont de leur petite participation, comme Elon Musk avec sa première musique électronique ou encore certains artistes de chez DC Comics, c’est au tour de Pringles d’entrer dans la danse. La célèbre marque de chips vient de dévoiler une édition limitée de ses emblématiques boîtes. Baptisée CryptoCrips, cette saveur virtuelle est présentée par le biais d’une œuvre d’art imaginée par l’artiste Vasya Kolotusha. Limitée à seulement 50 exemplaires, cette saveur qui prend la forme d’un fichier MP4 de 1080 x 1080 montre une canette Pringles dorée avec des rotations animées et des références aux crypto-monnaies et NFT un peu partout.

Des enchères à partir de 18 dollars

Ces quelques secondes d’animation 3D sont d’ores et déjà disponible aux enchères sur Rarible. 50 versions sont à pourvoir et l’offre la plus haute se situe à 0.01 WETH (Wrapped Ether) soit environs 18 dollars. Il y a fort à parier que ces chiffres grimperont dans les prochains jours, alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre la main sur ces fameux NFT. On a en revanche beaucoup de mal à imaginer comme ces tuiles virtuelles vont révolutionner nos apéros. Pour rappel, le NFT désigne les Non-Fungible Token, des objets virtuels dont l’authenticité est garantie par une blockchain. Il y a quelques jours, Elon Musk avait d’ailleurs annoncé vouloir commercialisé son premier titre électro via cette technologie, avant de finalement se rétracter. Des ventes de la sorte peuvent en revanche atteindre des sommets puisqu’il y a quelques jours, le crypto-artiste Beeple vendait l’une de ses œuvres à 69 millions de dollars. Reste à voir désormais si des amateurs de tuiles paprika se laisseront tenter et combien ils débourseront pour mettre la main sur cette saveur qui sent bon le coup de communication. Les recettes seront toutes reversées à l’artiste.